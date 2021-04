Days Gone: come sbloccare il finale segreto

Days Gone, l’action-adventure open world pubblicato ormai 2 anni fa, è stato messo come offerta del mese su PS Plus: ecco quindi da parte nostra una guida al finale segreto del gioco

Sviluppato da Sony Bend Studios e pubblicato ormai due anni fa come gioco di punta del parco titoli in esclusiva Sony, Days Gone è stato recepito in maniera alquanto particolare. Sotto la superficie di un classico action-adventure open world infatti, si potevano trovare meccaniche particolari, che cercavano di rendere l’esperienza di gioco più immersiva possibile, come Sony ci ha ormai abituato con i propri titoli first-party. Proprio per queste sue peculiarità, oltre al fatto che era una IP totalmente nuova, il titolo è stato oggetto di un’accoglienza tiepida da parte di critica e pubblico, cosa che pare anche abbia dissuaso Sony dal portare avanti il brand.

Grazie ai giochi gratis di aprile di PS Plus però, gli utenti che vogliono recuperarlo possono farlo senza costi aggiuntivi: noi, dal canto nostro, vi offriremo questa guida che, insieme ad altre, potrà darvi una mano nella vostra esperienza. Sperando che quindi possa cambiare l’opinione pubblica su questo titolo in realtà validissimo, ecco di seguito la nostra guida al finale segreto di Days Gone.

Un finale segreto?

Sì, esattamente, avete capito bene. Anche Days Gone ha un finale segreto. Non è la cosa più semplice del mondo da sbloccare in realtà: per accedere alla quest finale che porta a questo epilogo, dovrete prima aver completato un po’ tutte le attività secondarie che prevede il titolo. Chiaramente, in un open world in linea con gli standard dei tripla A del mercato, le attività da fare sono molte, perché l’intenzione è quella di mantenere il giocatore impegnato per il maggior numero di ore possibili, così che esso si fidelizzi il più possibile al brand e al prodotto. Evitando di perderci in altre chiacchere non necessarie, procediamo a spiegare cosa dobbiamo fare nel concreto: nel prossimo paragrafo di questa guida al finale segreto di Days Gone, vedremo cosa dovrete completare per sbloccarlo. Attenzione agli spoiler, per quanto si possano considerare minori.

Cosa c’è da completare prima? – Days Gone: guida al finale segreto

Quali sono queste attività da completare per poter sbloccare la missione finale? Innanzitutto, bisogna affrontare tutte quante le orde di furiosi presenti nel gioco. Ce ne sono, in tutto, ben 40. Non sono poche, prenderanno il vostro tempo, però con la giusta dedizione si può raggiungere l’obbiettivo di completarle tutte. Oltre a questo, sono da completare altre attività secondarie (anche alcune di quelle che, a primo acchito, possono sembrare del tutto inutili): bisogna completare tutte le imboscate, e inoltre son pure da raccogliere tutti i componenti di quella strana e criptica tecnologia IPCA, di cui viene spiegato molto poco, ma che sarà indispensabile per sbloccare il finale segreto

Adesso entriamo nel vivo – Days Gone: guida al finale segreto

Quindi, dopo che ho completato tutto? A questo punto entriamo nel vivo. Dopo aver fatto tutte le ultime missioni di storia principale, e dopo aver visto i titoli di coda, il giocatore avrà la possibilità di tornare nel mondo di gioco per eventualmente completare le altre attività secondarie. Quando saranno tutte completate, dovrete aspettare finché non vi contatterà O’Brian, lo scienziato della NERO: nel messaggio che vi invierà vi chiederà di incontrarlo. A questo punto, inizierà la quest “There’s Nothing You Can Do”, e il procedimento sarà semplice: dovrete recarvi all’Old Pioneer Cemetary (come vi verrà indicato), parlare con Bryan, e prepararvi ai giganteschi colpi di scena che vi verranno rivelati. Avendo quindi visto il finale segreto di Days Gone, qualcuno potrebbe chiedersi cosa accade dopo: nel prossimo paragrafo di questa guida, ve lo andremo a spiegare brevemente.

E dopo, cosa succede?

Una volta terminata questa importante quest, verranno sbloccate alcune interessanti novità. Innanzitutto, verrà sbloccata la possibilità di creare, tramite tutta quella tecnologia IPCA di cui poco sapevate prima, una nuova arma: si tratta della pistola stordente IPCA, omaggio alla saga di Siphon Filter per PS1 sviluppata da Sony Bend. Inoltre, verrà sbloccato un nuovo design per la moto chiamato Finding NERO.

Se volete ulteriori guide e aggiornamenti (in particolare, su come trovare tutte le orde, come salvare, e come riparare la moto) su Days Gone e su tutti i più importanti videogiochi, restate sintonizzati su tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.