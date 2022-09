Creative presenta le cuffie Sound Blaster Blaze V2

Sound Blaster Blaze V2 di Creative: senza fronzoli, solo emozioni, aumenta il divertimento durante le sessioni di gioco, scopriamole insieme in questo articolo

Creative Technology, annuncia Sound Blaster Blaze V2, nuova edizione delle cuffie da gaming con funzioni inedite per rendere l’esperienza di gioco su PC, Mac, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch ancora più energica. Le cuffie fanno la sua parte grazie a un colore nero dominante, una morbida imbottitura in velluto di qualità sui padiglioni auricolari circumaurali, che si combinano sull’archetto con un peso leggero (187g) per aumentare il livello di comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Driver al neodimio FullSpectrum da 40mm

I driver al neodimio FullSpectrum da 40mm, sono ottimizzati e offrono bassi potenti e un audio nitido, il tutto progettato per garantire un’esperienza esaltante. Con l’app Creative (su Windows), gli utenti possono accedere alla Sound Blaster Studio Essential, suite per abilitare le tecnologie di elaborazione del suono come Surround Sound 7.1 virtualizzato, Acoustic Engine (con funzionalità come Surround, Crystalizer, Smart Volume, Dialog Plus), audio integrato per vari profili di gioco, film e musica e CrystalVoice (con funzionalità come Acoustic Echo Cancellation, Smart Volume, Microphone Equalizer).

Sound Blaster Blaze V2 è dotato di un microfono rimovibile con cancellazione del rumore, così che i giocatori possano comunicare in modo efficiente senza distrazioni indesiderate. Un jack a 4 poli da 3,5mm placcato in oro rende più facile il collegamento, con il suo cavo in rame privo di ossigeno che aiuta a trasmettere un audio privo di distorsioni. Un telecomando fornisce accesso istantaneo alla regolazione del volume e alla disattivazione del microfono. Espande semplicemente le possibilità sotto ogni aspetto, in modo che gli utenti possano godersi ogni avventura di gioco.

Prezzo e disponibilità

Sound Blaster Blazer V2 è disponibile al prezzo di €44.99 su Creative.com. Per ulteriori informazioni sulle cuffie, visita il sito internet ufficiale.

