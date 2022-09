Recensione Destroy All Humans 2 Reprobed: un Crypto invecchiato male

Abbiamo finalmente portato a termine la nuova avventura di Crypto-138 in Destroy All Humans 2 Reprobed: scopriamo insieme quali sono i suoi punti forti (e quali decisamente no) in questa recensione completa

Le operazioni di Remake ormai al giorno d’oggi sembrano essere pane quotidiano per gli amanti dell’industria videoludica tutta. Basti pensare solo ai recenti anni: Demon’s Souls, Final Fantasy VII, i vari Resident Evil e, perché no, inseriamoci anche The Last of Us Parte I. Un tripudio di buone IP che vengono riprese e ricreate da zero in maniera praticamente identica all’originale (no, non parliamo di Square Enix ovviamente) e ricostruite in modo tale da essere più appetibili, graficamente e tecnicamente parlando, ai videogiocatori moderni.

Lo stesso lavoro fu fatto da THQ Nordic con Destroy All Humans, un’IP relativamente più recente (il primo capitolo fu prodotto per console di sesta generazione nel 2005) e che ha avuto decisamente meno impatto nel mondo videoludico rispetto a quelle che abbiamo menzionato prima. Non per questo, però, siamo rimasti delusi dall’operazione di remake dell’avventura originale di Cryptosporidium-137, e anzi ne abbiamo elogiato i pregi (pur sottolineando i tanti difetti) in due recensioni distinte, una per la versione PS4 e una per quella Nintendo Switch.

A distanza di quasi due anni, THQ ha deciso di portare, stavolta solo su console next-gen (PS5 e Xbox Series X | S) e PC il remake del secondo capitolo, sottotitolandolo “Reprobed”. La scelta di utilizzare esclusivamente i nuovi hardware è stata dettata dalla grande attenzione posta sul comparto tecnico e grafico, riuscendo solo parzialmente nell’impresa di portare, sugli schermi di tutti i videogiocatori, un Destroy All Humans 2 veramente valevole, ma iniziamo pian piano ad addentrarci in questa recensione. Fate spazio a Crypto-138!

She Changes Like the Weather

La storia di Destroy All Humans 2 inizia ben 10 anni dopo la fine del primo capitolo, ed anche con un nuovo protagonista. Il nostro Crypto-137 è infatti morto in circostanze misteriose, lasciando il posto al suo nuovo clone, Crypto-138, che ha preso il suo posto come presidente degli Stati Uniti d’America. Questo finché la sacra Madre Russia non ha scoperto l’inganno e, tramite i suoi agenti del KGB, non ha distrutto la nave madre di Crypto, lasciando noi a piedi e il nostro mentore, Pox, come un agglomerato di dati digitali che svolazza a destra e a manca.

Ovviamente ogni risvolto narrativo, così come ogni “colpo di scena” (da ben notare il virgolettato), è basato ed esaltato da una grande, inevitabile ingerenza: le battute a sfondo sessuale. Se ciò era vero nel primo capitolo di Destroy All Humans (da qua lo chiameremo in amicizia DAH), in questo sequel il tutto si è fatto quasi esasperante, al limite del ridicolo. Ad ogni dialogo, inevitabilmente, ci sarà una battuta sulle dimensioni del nostro Crypto-138, sulle forme della sua comprimaria, o vari e incessanti doppi sensi. Se nelle prime ore di gioco il tutto poteva anche essere divertente, a lungo andare ha iniziato ad essere ammorbante e privo di spirito. E no, neanche le battute sugli hippie fanno ridere ormai, nel 2022.

Back in that Room | Recensione Destroy All Humans 2

Certo, questo non è un problema del remake, ci mancherebbe: il gioco è esattamente quello uscito 16 anni fa su PlayStation 2. E forse è esattamente questo il problema: la società è cambiata nel corso del tempo ed è cambiato, inevitabilmente, anche il senso dell’umorismo. Forse nel 2006 facevano ridere allusioni e doppi sensi, forse facevano anche ridere le battute sugli hippie, ma nel 2022, decisamente, non ci siamo. Non più. E se avete giocato recentemente il primo remake di DAH, noterete ancor più questa ossessiva ricerca della battuta facile, ma che non fa ridere nessuno. Forse i Boomer (volevo tanto dirlo, [ndr.])

Qualcosa di divertente in Destroy All Humans 2 da sottolineare in sede di recensione, c’è, eccome se c’è: il suo gameplay. Svecchiato al punto giusto, così come successo col primo capitolo, e dopo aver eliminato diversi spigoli, aggiungendo varie opzioni di quality of life, pad alla mano DAH 2 è divertente, davvero molto. Crypto-138 avrà a disposizione una discreta ruota delle armi, con qualche reperto storico (come lo Zap-o-Matic) e qualche nuova divertente aggiunta, piuttosto variegata e con diverse tipologie di utilizzo. E così è anche il nostro Disco Volante Furon, anche lui aggiornato e con un arsenale ampliato rispetto al primo capitolo.

Pier Thirteen | Recensione Destroy All Humans 2

Le nostre scorribande arma in mano nelle varie ambientazioni di DAH 2 sono state particolarmente piacevoli, sia in sede di missione (primaria o secondaria che sia) sia per semplice ricerca di collezionabili o divertimento. I poteri telecinetici di Crypto sono sempre la parte più divertente e responsiva dell’arsenale ed il tutto è potenziabile in due diversi modi. Le armi vere e proprie, per essere potenziate, hanno bisogno di Celle e Reattori Furon. Le prime le troveremo a spasso per le mappe di gioco come collezionabili e le otterremo, in maggiore quantità, portando a termine le missioni primarie o secondarie. I secondi sono molto più rari e potranno essere ottenuti completando parti importanti di trama.

Per potenziare i poteri psionici, invece, dovremo ricorrere al “Frulla-Geni” del Disco Volante che ci metterà a disposizione numerose… “ricette”. Attraverso lo Slurpmaster-V8, una delle armi della nostra cavalcatura preferita, potremo “raccogliere” esseri umani di vario tipo, dai Mafiosi agli Agenti KGB, passando per Soldati e Scienziati, disseminati nelle varie mappe di gioco e… frullarli insieme. Completata la ricetta, il nostro potere psionico passerà al livello successivo, sbloccando altre possibilità.

Dirty Red | Recensione Destroy All Humans 2

C’è anche qui un grosso “ma”: tutto ciò è sì, divertente, ma anche poco profondo. A partire dall’arsenale di Crypto, che è sì variegato e diversificato, ma che inevitabilmente vi porterà a scegliere una sola arma (quella a voi più congeniale) e ad utilizzarla per tutto il gioco dopo averla accuratamente potenziata. Lo stesso si può dire dell’idea del Frulla-Geni, che, una volta completata l’ultima ricetta, vi sembrerà essere esclusivamente un modo alquanto anacronistico di farvi passare qualche ora in più in sella al Disco Volante. I poteri psionici invece sono davvero fighi, quello era vero anche nel 2005.

C’è poi anche da dire che, così come il primo capitolo, il mondo aperto di DAH 2 è, per dirla semplice, completamente vuoto e con poche effettive interazioni (se non volete semplicemente fare una scorribanda e distruggere tutto, si intende). Il tutto diventa più interessante se giocato in split-screen locale con un amico accanto, questo è vero, anche considerando che ormai sono davvero pochi i titoli che permettono di giocare la stessa storia in compagnia (se escludiamo titoli come A Way Out o It Takes Two che, però, sono completamente costruiti su questo concetto).

Natalya | Recensione Destroy All Humans 2

La scelta degli sviluppatori di portare DAH 2 esclusivamente su console next-gen ha permesso loro, entro ovviamente determinati limiti, di amplificare l’esperienza grafica e visiva del titolo. Pur non essendo sicuramente al pari di altri esponenti del genere “open-world” moderni, l’avventura di Crypto è indiscutibilmente di buon impatto estetico, con un ottimo uso di luci ed ombre e una palette cromatica molto variegata nelle varie ambientazioni. Anche le animazioni sono state ovviamente rifatte e, al netto di tutto, graficamente parlando Destroy All Humans 2 è davvero piacevole da sperimentare.

Questo se, ovviamente, riuscite a districarvi nell’enorme ed intricato labirinto di glitch e bug che ancora oggi, a più di tre settimane dall’uscita del titolo, tartassano la versione console del gioco. Abbiamo dovuto più volte riavviare missioni di trama perché alcuni punti di interesse non comparivano, o riavviare il gioco dopo un crash del software (specialmente su console Xbox). I glitch audio erano ormai la norma alla fine dell’avventura di DAH 2, così come i frequenti cali di frame rate, sintomo di una non buona ottimizzazione per la versione console.

Peccato perché, a livello di sonoro i ragazzi di THQ Nordic hanno fatto un ottimo lavoro. I nuovi effetti audio sono davvero ben realizzati, specialmente in cuffia, e il doppiaggio è quanto mai perfetto, pur con delle linee di dialogo discutibili, come abbiamo già detto. Disponibile l’adattamento italiano, che si discosta leggermente dal parlato in lingua inglese, ma comunque ben gestito.

Praise Arkvoodle!

Insomma, concludendo questa recensione di Destroy All Humans 2 Remake, il titolo non aggiunge praticamente nulla all’esperienza originale, andando a modificare solo alcuni aspetti della quality of life e, ovviamente, migliorando il comparto grafico. Il problema principale però, è solo uno: DAH 2 è “vecchio”. E forse lo era anche il primo Remake, questo è sicuramente vero, ma in questo sequel il tutto sembra essersi amplificato in senso negativo. Vecchia è la gestione dell’open world, vecchio è lo humor. Si salva in larga parte il suo gameplay, che ancora oggi è riuscito a divertirci, seppur nella sua semplicità. Insomma: lo consigliamo a tutti coloro che hanno giocato il primo, ma approcciatevi a Destroy All Humans 2 con la consapevolezza che, a conti fatti, state giocando un gioco del 2005 solo molto, molto più rifinito esteticamente. Ed ora… aspettiamo il 3?

Destroy All Humans 2 Reprobed è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S.