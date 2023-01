Corsair RMx SHIFT: presentato il nuovo alimentatore dell’azienda

Corsair ha appena presentato il nuovo alimentatore RMx SHIFT, con certificazione ATX 3.0 e molte altre novità, scopriamole

CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, oggi ha presentato la sua rivoluzionaria linea di alimentatori RMx SHIFT Series con certificazione ATX 3.0, che offre a tutti gli appassionati di PC una modalità di assemblaggio assolutamente innovativa. Disponibili con diversi livelli di potenza da 750 W fino a 1200 W, questi alimentatori interamente modulari con certificazione 80 PLUS Gold presentano il pannello di connessione DC nella parte laterale, in modo tale da agevolare l’accesso ai cavi e renderne più semplice ed ordinata la gestione.

Corsair RMx SHIFT: le principali novità

Il pannello laterale riposizionato degli alimentatori della linea RMx SHIFT Series (in fase di brevetto) ti offre una visione chiara di tutte le connessioni micro-fit modulari e ne facilita l’accesso, semplificando estremamente la gestione di cavi e connessioni. Il nuovo pannello non solo semplifica il collegamento ed il distacco dei cavi, ma evita anche di doverli piegare o attorcigliare per raggiungere i connettori, riducendo quindi le sollecitazioni e mantenendo in ordine il sistema.

Ogni modello della linea di alimentatori RMx SHIFT dispone di certificazione ATX 3.0 ed è conforme alle specifiche PCIe 5.0, per alimentare in modo efficiente i sistemi più recenti e all’avanguardia, aiutare a migliorare le prestazioni e l’affidabilità generale e fornire allo stesso tempo tutta la potenza necessaria per garantire un’operatività ai massimi livelli. Grazie al cavo per CPU PCIe 5.0 12VHPWR di qualità professionale incluso, gli alimentatori della linea RMx SHIFT Series sono compatibili per l’utilizzo con le schede grafiche di ultima generazione, come la scheda NVIDIA GeForce RTX 40 Series.

Inoltre, gli alimentatori RMx SHIFT Series vantano tutte le altre funzionalità che gli assemblatori di PC professionali hanno imparato negli anni ad apprezzare con la linea RMx. Collega quindi solo i cavi necessari per il sistema grazie ai cavi micro-fit Corsair Type 5 Gen 1 interamente modulari. Inoltre, la ventola da 140 mm con cuscinetto fluidodinamico utilizza una curva regolata specificamente per garantire prestazioni elevate ed affidabili a bassa rumorosità, oltre a vantare il supporto della modalità Zero RPM, per un funzionamento praticamente silenzioso a carichi bassi. Dotati delle certificazioni 80 PLUS Gold e Cybenetics Gold, gli alimentatori RMx SHIFT Series forniscono una potenza costante ed un grado di efficienza fino al 90%. I condensatori elettrolitici di fattura interamente giapponese con rating a 105 ºC garantiscono un’alimentazione costante e prestazioni costanti nel tempo.

Corsair RMx SHIFT: disponibilità e prezzo

Gli alimentatori della linea Corsair RMx SHIFT Series sono disponibili immediatamente nel negozio online Corsair e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. Gli alimentatori RMx SHIFT Series dispongono di una garanzia di dieci anni e sono supportati dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di Corsair, presente a livello internazionale. Per i prezzi aggiornati degli alimentatori RMx SHIFT Series, consulta il sito Web di Corsair o contatta i rappresentanti vendite o PR Corsair locali.

Voi cosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.