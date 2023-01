Theatrhythm Final Bar Line: ecco la data d’uscita della demo

La demo di Theatrhythm Final Bar Line sarà disponibile a breve (la data d’uscita è davvero prossima). Annunciati anche i brani inclusi

Square Enix ha annunciato la data d’uscita della versione demo del suo prossimo rhythm game, Theatrhythm: Final Bar Line. La stessa sarà disponibile su PS4 e Nintendo Switch il prossimo 1° febbraio (ossia domani). Come è ormai tradizione per le demo dei giochi di Square Enix, i progressi compiuti dai giocatori nella nuova demo verranno conservati anche nel gioco completo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Theatrhythm: Final Bar Line: la data d’uscita e i brani inclusi nella versione demo

Secondo l’annuncio, la demo di Theatrhythm: Final Bar Line (disponibile il 1° febbraio 2023) fornirà ai giocatori accesso a 30 delle 385 canzoni del gioco completo. Questi brani apparterranno a tre tipologie differenti: Battle Music Stage (BMS), Field Music Stage (FMS) ed Event Music Stage (EMS). Di seguito trovate l’elenco completo dei brani che saranno disponibili nella demo.

Final Fantasy 2:

The Rebel Army (BMS)

Battle 1 (BMS)

Town (FMS)

Main Theme (FMS)

Final Fantasy 5:

Main Theme of Final Fantasy V (BMS)

Four Hearts (FMS)

Battle 1 (BMS)

Battle 2 (BMS)

Mambo de Chocobo (FMS)

Harvest (FMS)

Final Fantasy 7:

Opening – Bombing Mission (BMS)

Let the Battles Begin! (BMS)

Fight On! (BMS)

The Chase (FMS)

Main Theme of Final Fantasy VII (FMS)

Final Fantasy 13:

Defiers of Fate (BMS)

Saber’s Edge (BMS)

Blinded by Light (BMS)

March of the Dreadnoughts (FMS)

Desperate Struggle (BMS)

Final Fantasy 14:

Hard to Miss (BMS)

On Westerly Winds (FMS)

The Land Breathes (BMS)

Serenity (FMS)

Torn from the Heavens (BMS)

To the Sun (FMS)

Nemesis (BMS)

Final Fantasy 15:

Stand Your Ground (BMS)

The Fight Is On! (BMS)

APOCALYPSIS NOCTIS (Uncovered Trailer) (BMS)

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.