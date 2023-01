Xbox: annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Controller Wireless Deep Pink

Xbox ha annunciato che il suo nuovo Controller Wireless Deep Pink sarà disponibile in Italia già nella giornata di domani

Scopri il design rimodernato del nuovo Controller Wireless di Xbox. Deep Pink, ha superfici sagomate e proporzioni raffinate per garantire maggiore comfort durante il gioco. Tieni il bersaglio con l’impugnatura antiscivolo e la croce direzionale ibrida. Acquisisci e condividi contenuti all’istante con l’apposito pulsante Condividi. Associa più dispositivi come Xbox Series X|S (clicca qui per maggiori info), Xbox One, PC Windows, Android e iOS, gioca e passa rapidamente dall’uno all’altro.

Dettagli sul nuovo Controller Wireless Xbox Deep Pink

Il nuovo Controller Wireless per Xbox, è un controller progettato per elevare le proprie prestazioni di gioco in una nuova fantastica colorazione. L’Xbox Deep Pink è l’accessorio ideale per giocare su Xbox Series X/S, PC o persino su mobile, ma può anche essere il regalo perfetto per il proprio player two per giocare in compagnia. Il controller Deep Pink può associarsi a più dispositivi e permette di giocare e passare rapidamente da vari dispositivi e iOS utilizzando il Bluetooth. È anche possibile acquisire e condividere all’istante screenshot, registrazioni e molto altro tramite il pulsante Condividi.

Compatibilità

Con Xbox Wireless e tecnologia Bluetooth potrete giocare liberamente senza fili su console, PC Windows 10/11, tablet e telefoni. Inoltre, potrete collegare direttamente qualsiasi cuffia stereo compatibile con il connettore jack da 3,5 mm.

Disponibilità e prezzo del nuovo Xbox Deep Pink

Xbox ha dichiarato che, il nuovo Controller Wireless Deep Pink, sarà disponibile già da domani in Italia, Francia, Germania, Paesi Nordici, Olanda/Benelux, Polonia e Spagna. Il prezzo di mercato sarà di € 59,99.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Controller senza fili Deep Pink di Xbox ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).