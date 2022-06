Computer quantistico al diamante: Australia installa il primo

Quest’oggi in Australia è stato installato il primo “computer quantistico al diamante” a temperatura ambiente

Ebbene si, quest0oggi l’Australia ha portato a termine l’istallazione del primo computer quantistico al diamante. Innanzitutto, il calcolo quantistico (per maggiori dettagli clicca qui) è un tipo di calcolo che aiuta i metodi computazionali classici a raggiungere enormi accelerazioni in determinate operazioni. A differenza dei computer classici, i sistemi quantistici di solito richiedono un raffreddamento sub-ambiente per farli funzionare.

Presso Quantum Brilliance, una startup australiana-tedesca, i ricercatori hanno sviluppato acceleratori quantistici basati sui diamanti. Oggi hanno ottenuto la prima installazione al mondo di computer quantistici on-premise a temperatura ambiente presso il Pawsey Supercomputing Center in Australia. Sebbene non disponiamo di molte informazioni sulla capacità di calcolo del sistema, sappiamo che è abbinato a HPE Setonix, il supercomputer HPE Cray EX di Pawsey.

I vantaggi del “computer quantistico al diamante”

In un breve video di YouTube condiviso da Pawsey, viene evidenziato che i vantaggi dell’utilizzo degli acceleratori quantistici sono reali. Inoltre stanno cercando d’integrarlo con lo stack hardware e software del centro per un migliore utilizzo. Nel frattempo, gli acceleratori di diamanti Quantum Brilliance sono ancora una sorta di mistero per tutti noi. Questo perché la tecnologia è nota soltanto alla startup e alle università australiane che collaborano.

Tutto ciò che sappiamo è che l’azienda sta sfruttando il Nitrogen Vacancy (NV) nei diamanti. Questo rende possibile presumibilmente il prolungamento del tempo di coerenza (più lungo di qualsiasi stato quantico) a temperatura ambiente. Questo si traduce in un qubit (ovvero due bit quantistici) che può funzionare ovunque possa funzionare un computer classico.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo computer al diamante ? dateci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).