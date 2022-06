FanFactory: dove trovare regali per nerd!

Se state cercando un regalo per un o una nerd, FanFactory sarà il posto più adatto! Decine e decine di prodotti dedicati al mondo dei videogiochi, cinema, serie TV e non solo! Scopriamo insieme

La cultura nerd ormai non è più relegata alle stanzette disordinate di ragazzi pieni di brufoli. I videogiochi sono sempre più un fenomeno di massa che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Le serie TV con l’avvento dell’home streaming oramai non mancano nella vita di nessuno. I gingilli a tema nerd sono quindi ormai apprezzati praticamente da tutti: chi per il suo videogioco preferito, chi per la sua serie TV e chi per il cinema, ognuno di noi ha i suoi idoli nerd!

Il luogo migliore per trovare questo tipo di articoli è certamente il mondo dell’e-commerce. In questo articolo vi parliamo di un sito web completamente dedicato ad articoli a tema nerd, il posto ideale per trovare dei regali di questo tipo. Si chiama FanFactory.

FanFactory: un sito web accogliente

L’interfaccia grafica della pagina web è minimale, ma ben curata. Abbiamo di certo apprezzato l‘organizzazione dello store digitale. I vari prodotti venduti da FanFactory sono organizzati in due diversi modi: per area tematica o per tipo di prodotto. Possiamo quindi visualizzare tutte le t-shirt o le felpe o gli accessori disponibili alla vendita. Oppure possiamo cercare i prodotti a tema videogiochi, film, retrò e molto altro. Questa organizzazione rende piacevole e funzionale la navigazione. Ovviamente potremo anche cercare gli articoli con una ricerca tramite keyword.

Servizio offerto

Il servizio offerto è di buona qualità e può rivaleggiare quasi alla pari con concorrenti di ben altre dimensioni. Tutti gli articoli presenti nello store sono disponibili in pronta consegna, quindi non ci sarà da aspettare nemmeno un attimo. L’ordine verrà gestito immediatamente e consegnato entro 24 0 48 ore (se si ordina entro la 10:00).

I metodi di pagamento sono molto flessibili. Si va da carte di credito di vario genere a PayPal o bonifico bancario. Previsto anche il contrassegno con un piccolo sovrapprezzo. Si può effettuare il reso entro i 15 giorni dalla consegna del prodotto.

I prodotti

Come già anticipato, ci sono diverse categoria di prodotti, anche se la parte del leone la fanno t-shirt e felpe. La varietà non è ancora enorme, ma ci sono alcuni tra i videogiochi più famosi ed apprezzati come Kingdom Hearts o Life is Strange. Abbiamo anche le più apprezzate serie TV come Game of Thrones o Doctor Who. Certamente con il passare del tempo gli scaffali virtuali del sito verranno rimpinguati con tanti altri prodotti ed una maggiore varietà.

La magliette di FanFactory sono composte almeno al 50% di cotone e abbiamo a disposizione taglie dalla S alla 5XL. Ogni maglietta è anche personalizzabile nei colori. Di solito sono disponibili bianco, grigio, blu, rosso, antracite e rosso. Altri prodotti interessanti sono le tazze che riportano simpatiche scritte a tema gaming. Per dei regali a tema nerd sono delle idee davvero carine.

Infine veniamo ai prezzi. Una maglietta in genere costa intorno ai 20 euro, mentre le tazze costano circa 10 euro. Prezzi più che convenienti e corretti per dei prodotti che a volte vengono fatti stra-pagare solo per via delle stampe.

Conclusioni

FanFactory è uno store dedicata al mondo nerd. Ci sono ancora alcuni difetti legali alla sua giovinezza, ma che presto verranno certamente risolti. Per cercare dei regali a tema nerd rimane un’ottima opportunità. Dalla sezione web e sociale è tutto, continuate a seguirci!