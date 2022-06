Alimentatori MSI MEG Ai1300P e Ai1000P trapelati, ottimizzati per picchi di potenza GPU

MSI (qui per maggiori informazioni sull’azienda) sta preparando una linea di alimentatori “intelligenti” di fascia alta sotto la serie MEG Ai P. Alcune delle diapositive più rilevanti della sua presentazione di lancio sono trapelate sul web. Gli alimentatori sono predisposti per ATX 3.0 e PCI-Express Gen 5.0. Inclusi connettori nativi PCI-Express a 16 pin 12VHPWR in grado di fornire 600 W di potenza. La gamma comprende due modelli: Ai1300P (1300 W) e Ai1000P (1000 W).

Dettagli tecnici degli alimentatori MSI MEG Ai1300P e Ai1000P

Un aspetto chiave della conformità alle specifiche ATX 3.0 di queste PSU è la loro capacità di gestire le escursioni di potenza (picchi di carico) dalle GPU, con intervalli compresi tra 1 e 10 millisecondi. In particolare, questi alimentatori possono gestire escursioni di potenza della GPU fino a 3 volte il carico di targa (ad esempio: una GPU con 450 W di potenza tipica che tira picchi di 1350 W). In alcune delle PSU più vecchie, è noto che le escursioni attivano la protezione da sovraccarico e arrestano il sistema. Gli alimentatori MSI MEG Ai serie P possono gestire escursioni fino a 2 volte la capacità di targa dell’alimentatore (ad esempio: 2600 W per il modello da 1300 W). E possono gestire, addirittura, 3 volte quella del connettore a 16 pin (cioè 1800 W). Questi picchi hanno in genere un intervallo estremamente ristretto e quindi non minacciano l’integrità dei circuiti.

Un’altra caratteristica interessante della serie MSI MEG Ai P è la possibilità per l’utente di monitorare i vari parametri elettrici e termici di runtime dell’alimentatore utilizzando l’app Gamer Intelligence. L’alimentatore si interfaccia con il software tramite una connessione USB 2.0 (intestazione interna). L’app ti consente di monitorare il carico sui vari canali di tensione, l’efficienza di commutazione in tempo reale, la velocità della ventola, ecc. Non si sa quando MSI prevede di lanciarli.

