Test benchmark su CPU Intel Raptor Lake ES

La CPU Intel Raptor Lake ES di 13a generazione è stata sottoposta a tutti i test benchmark per studiarne le prestazioni

La CPU Intel Raptor Lake ES di Intel (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha sostenuto una batteria completa di test benchmark, per gentile concessione di Expreview. Questa prossima CPU Core di 13a generazione di Intel ha un limite di velocità di clock massima di 3,8 GHz e, come tale, è svolto i test contro un Core i9-12900K con clock alla stessa velocità, per un confronto equo. Entrambe le CPU sono state utilizzate con una scheda madre Z690 sconosciuta, 32 GB di memoria DDR5 5200 MHz con tempi sconosciuti e una scheda grafica GeForce RTX 3090 Founders Edition. Secondo Expreview, la CPU di 13a generazione è in media circa il 20% più veloce della CPU di 12a generazione, anche se gli otto E-Core in più potrebbero avere qualcosa a che fare con questo in alcuni benchmark.

Risultati dei test sulla CPU Intel Raptor Lake

In Sisoft Sandra 2021 il campione ES è fino al 51,5% più veloce nel test in virgola mobile a doppia precisione, che è l’estremo valore anomalo, ma è in vantaggio di circa il 15-25% nella maggior parte degli altri test. In molti altri test, è in vantaggio di qualsiasi cosa, da meno del tre percento fino al 25 percento, con tipi di benchmark più multithread che vedono i maggiori guadagni. Tuttavia, in alcuni dei test a thread singolo, Alder Lake sta superando Raptor Lake del 10 percento o più. Ad esempio in Pov-Ray e Cinebench.

La maggior parte dei test di gioco favorisce la 12a generazione di Intel rispetto al campione ES di 13a generazione, anche se è possibile che le velocità di clock limitate stiano frenando la CPU Raptor Lake. I due sono testa a testa o Alder Lake è in vantaggio su alcuni testanche se di poco. Tieni presente che sono ancora i primi giorni e tutto, dal supporto UEFI ai driver, sarà migliorato prima del lancio di Raptor Lake entro la fine dell’anno. C’è anche la velocità di clock limitata che probabilmente giocherà un ruolo significativo anche nelle prestazioni finali, ma questo almeno fornisce un primo assaggio di ciò che verrà.

E voi? cosa ne pensate di questi risultati dei test sulla CPU Intel Raptor Lake ES di 13a generazione ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).