Il mondo della cannabis è avanzato insieme alla tecnologia

Ormai online è diventato possibile acquistare ogni tipologia di prodotto con un semplice click, con l’avanzamento di queste tecnologie anche il mercato dei semi di cannabis ha dovuto tenersi al passo con i tempi

Una di queste realtà che in Italia ha trovato un grande successo è la Start-Up di Seed Me Out, una piattaforma che è riuscita a raggruppare un catalogo con centinaia di semi provenienti da ogni parte del mondo. Siamo rimasti sorpresi, infatti ricorda un sorta di Amazon per coltivatori, con un design accattivante ed immediato.

Quali sono le tipologie di semi di marijuana disponibili?

Nel mondo della cannabis è possibile suddividere le genetiche in tre tipologie:

– Semi Autofiorenti

– Semi Femminizzati

– Semi ricchi di CBD

Perché scegliere dei semi autofiorenti?

Acquistare semi autofiorenti è sicuramente la scelta più semplice per i coltivatori alle prime armi, perché sono una tipologia molto resistente, veloce e dalla resa discreta. Mediante un coltivazione Indoor necessitano di poca manutenzione ed esperienza, delle caratteristiche fondamentali nell’assistere i neofiti che hanno appena approcciato il panorama della marijuana.

Perché scegliere dei semi femminizzati?

Generalmente, la scelta di semi femminizzati è consigliata a stoners con esperienza, sono genetiche molto delicate, le quali richiedono una grande quantità di spazio e tecniche innovative per ottimizzare il raccolto. Tuttavia, la loro grande difficoltà è bilanciata da raccolti estremamente abbondanti e cime contenenti un’alta percentuale di THC.

Perché scegliere dei semi ricchi di CBD?

La selezione di semi contenenti un’elevata percentuale di CBD è dovuta principalmente per motivi terapeutici, sono delle genetiche in grado di supportare un paziente con forti dolori, infatti questa tipologia di cannabis è spesso accompagnata nella cura di sintomi cronici dovuti alla chemioterapia, radioterapia, sclerosi, forti emicranie, artrite e molti altri.

Un futuro florido nel settore della cannabis

Il settore dei semi di cannabis, marijuana legale e gadget relativi alla ganja è molto competitivo, negli ultimi anni sono numerose le piattaforme online che si sono dedicate a questo business, il merito è sicuramente dei numerosi paesi che negli ultimi anni hanno legalizzato quest’erba. Un periodo che ricorda un po’ il proibizionismo delle sostanze alcoliche, dal quale è nata una delle industrie più redditizie del mondo. Piattaforme come Seed Me Out sono pioniere in questo settore, dove mediante una piattaforma all’avanguardia, semplice e allo stesso tempo tecnica, ha deciso di dominare il mercato italiano.

Vorresti acquistare dei semi di cannabis online ? Con il codice “first-order” hai diritto ad uno sconto del 10% sulla piattaforma di Seed Me Out.