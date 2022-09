Acer: i prodotti per il ritorno a scuola e per il lavoro

Offerte imperdibili sui prodotti selezionati da Acer, per affrontare al meglio l’inizio del nuovo anno scolastico e il rientro al lavoro dopo il periodo estivo

Le ferie sono per i più diventate un lontano ricordo, la sessione d’esami per gli studenti universitari in molti atenei è già iniziata e manca ormai pochissimo all’inizio dell’attività didattica per il prossimo anno scolastico.

In questi giorni di ripartenza, quindi, tanti professionisti e studenti sono alla ricerca degli strumenti adatti per affrontare nel modo migliore le sfide e gli impegni in arrivo. Per rispondere alle divere esigenze, Acer ha selezionato alcuni prodotti caratterizzati da ottime performance senza perdere di vista il miglior rapporto qualità/prezzo e con un’attenzione particolare al rispetto dell’ambiente con i prodotti della famiglia Vero.

Acer Aspire Vero

Il fascino della sostenibilità si riscontra nella scocca del nuovo Acer Aspire Vero, realizzata utilizzando materiali plastici Post-Consumer Recycled (PCR): plastica riciclata ricavata da materiali di scarto. Un laptop in versione green, che al contempo possiede tutte le caratteristiche tecniche per supportare ogni task: un processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, 512 GB di memoria interna e un sistema Intel Iris Xe Graphics con memoria condivisa. Disponibile ora in offerta da Mediaworld a 489 euro.

Chromebook Acer 314

In quanto leader di mercato, Acer propone i dispositivi Chromebook, progettati per chi vuole un laptop dal prezzo contenuto ma non vuole rinunciare alla produttività fornita dall’ecosistema Google. Grazie alla sua gamma completa, la linea di Chromebook Acer è posizionata idealmente per rispondere alle più diverse esigenze degli utenti, dalle dimensioni del display, ai processori, alla connettività e tanto altro. Tra i diversi modelli proposti, il Chromebook Acer 314 con 8 GB di RAM e schermo da 14 pollici è in offerta da Unieuro a 349 euro.

Gamma TravelMate

Con la gamma TravelMate, Acer offre elevate prestazioni lungo l’intera giornata lavorativa, maggiore sicurezza, connettività avanzata e una solidità garantita dalla conformità a specifiche militari. Progettato per sopportare urti, cadute accidentali o infiltrazioni di liquidi, grazie alla certificazione MIL-STD 810G, TravelMate P2 presenta un display da 15,6 pollici, un processore Intel i5 di undicesima generazione e 512 GB di SSD, per gestire ogni carico di lavoro e garantire la produttività. Disponibile ora a 549 euro da Euronics.

Per chi è alla ricerca di una soluzione altrettanto resistente ma con un display da 11 pollici, è disponibile la versione B311 a 333 euro sempre da Euronics.

Acer Nitro 5

La gamma Nitro di Acer è pensata per offrire ai gamer tutto ciò di cui hanno bisogno, con CPU fino alla dodicesima generazione di processori Intel Core o AMD Ryzen serie 5000 e GPU NVIDIA GeForce RTX. Con il Nitro 5, disponibile sia con CPU Intel i7 che Ryzen 7, ogni gamer avrà a disposizione l’alleato perfetto per affrontare e superare tutte le sfide dei più recenti giochi AAA. Disponibile ora a partire da 1189 euro da Mediaworld.

Acer Aspire 3

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un laptop per la produttività, Acer Aspire 3 si presenta come la soluzione ideale. Con un design decisamente accattivante e un peso inferiore ai 2 kg, è l’ideale per chi cerca c’è molto spazio di archiviazione e una batteria in grado di durare tutta la giornata. Non manca un’ampia gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0, HDMI. La tecnologia BlueLightShield, poi, attenua la luce blu e consente di lavorare più a lungo con il massimo del comfort. Disponibile ora con processore Ryzen 5 da Unieuro a 449 euro.

Acer C-24

Siete alla ricerca di un pc all-in-one? Acer C-24 fornisce un’incredibile experience in una singola unità. Oltre al design sottile, elegante e salvaspazio, questo dispositivo offre una CPU Intel di 11th Gen e uno schermo più ampio grazie a cornici incredibilmente sottili. Questo elegante desktop all-in-one si adatta perfettamente ad ogni arredamento, in ufficio o a casa. Inoltre, il design ultrasottile riduce l’ingombro sulla scrivana e consente di tenere in ordine i cavi. Disponibile ora da Unieuro a 699,90 euro.

Display Acer CB27

Se il vostro set up è praticamente completo ma state cercando un monitor professionale da non affaticare la vista sul vostro laptop, il display Acer CB27 con tecnologia Freesync è la soluzione perfetta per ogni professionista. Con un pannello FHD IPS, refresh rate a 75Hz e grazie alle tecnologie BlueLightShield e Flickerless, ogni immagine risulterà definita e a fuoco. La serie Acer CB272 è pensata per fornire la migliore esperienza possibile, anche grazie al supporto regolabile che permette di trovare facilmente la posizione perfetta. Disponibile ora su Amazon a 179,90 euro.

