Pokémon Scarlatto e Violetto: trailer “Trova il tuo tesoro” per le quest principali

L’ultimo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto conferma una volta per tutte la natura open world del gioco, con libertà totale sulle quest

Come promesso in precedenza, oggi Pokémon Scarlatto e Violetto si è mostrato (o meglio, si sono mostrati) in un nuovo trailer incentrato sulle quest. Nonostante la brevità dei tre minuti e (quasi) mezzo di materiale, c’è comunque parecchio di cui parlare. Il video, intitolato “Trova il tuo tesoro!” se vogliamo essere precisi, conferma un cambiamento al game design dettato dalla natura open world dei titoli. Contrariamente ad una singola avventura, infatti, questa volta i tre aspetti chiave della campagna da affrontare sono stati divisi. Questo dovrebbe dare al giocatore totale libertà sull’ordine da seguire.

Un trailer pieno di team malvagi, leggende e medaglie: le tre quest di Pokémon Scarlatto e Violetto

Non sappiamo se il concetto di “caccia al tesoro” sia più una metafora per la lunga lista di cose da fare per il giocatore medio, ma le tre quest principali presenti in Pokémon Scarlatto e Violetto sono state delineate a dovere per il trailer. Seguendo l’ordine del video, in primo luogo abbiamo il team malvagio. Siccome una minaccia terroristica (o qualcosa di similare, ricordando il Team Yell) sarebbe troppo difficile da ignorare in un titolo tanto aperto, stavolta abbiamo qualcosa di diverso. Il neonato Team Star, infatti, è una “semplice” (?) cricca di studenti ribelli, nostri compagni di scuola che hanno perso la retta via.

In quanto alla questione delle creature mistiche (degne di copertina dalle versioni Oro e Argento in poi), “il sentiero leggendario” ci metterà contro esemplari peculiari via via sempre più potenti. Ad accompagnarci sarà un personaggio già visto in precedenza, il cuoco Pepe. In quest’occasione facciamo la conoscenza di un possibile semi-leggendario, il colossale granchio Klawf. Battute sulla presentazione di Genji 2 a parte, la terza ed ultima quest consiste, prevedibilmente, nella scalata verso la Lega Pokémon. L’organizzazione ora vanta una presidentessa, Alisma, e al di fuori del domatore Brassius come nuovo capopalestra di tipo Erba fanno il loro ritorno le “prove” inusuali (nonché gli amati cori da stadio) da Spada e Scudo. 18 novembre 2022.

