Innovare in campo Gaming non è facile, e questa è stata la Mission di Acer, con la modalità 3D Ultra in SpatialLabs TrueGame

Un importante aggiornamento di SpatialLabs TrueGame, l’applicazione di gioco 3D senza occhiali, con l’aggiunta della modalità 3D Ultra, è approdata nell’ultimo Update di casa Acer.

Importante la nuova funzione, che sarà capace di offrire ai giocatori un’esperienza di gioco 3D di altissimo livello grazie alle sue capacità di rendering stereo potenziate, proiettando immagini con profondità e geometrie 3D realistiche. SpatialLabs TrueGame è stato progettato per i giocatori che amano esplorare e perdersi in un gioco coinvolgente, servendo come mezzo per esplorare e sperimentare nuove immersioni nel gameplay. Il nuovo aggiornamento include anche 3D Sense, una raccolta di configurazioni di effetti 3D stereoscopici per soddisfare le preferenze dei giocatori in termini di dettagli visivi, effetti e intensità della profondità 3D.

TrueGame difatti consentirà di mostrare il gioco in modo personalizzato per i diversi giocatori e supporta titoli di gioco con nuovi profili aggiunti ogni mese, tra cui l’elenco odierno di titoli AAA e di vecchi classici che gli utenti possono godersi nel loro pieno splendore 3D. Ma ora, le parole dichiarate da Jerry Kao, Co-COO di Acer Inc.

Lo sviluppo di giochi è una forma d’arte che richiede agli sviluppatori di portare i loro sogni in mondi 3D incredibilmente realistici e incantevoli. È un’impresa che richiede un enorme investimento di tempo e creatività. Le esperienze visive dei giocatori di oggi sono fortemente limitate dai dispositivi di visualizzazione 2D. Con SpatialLabs TrueGame le cose cambiano: continuiamo a spingere l’esperienza di gioco in 3D aggiungendo il 3D geometrico completo e liberando la potenza della tecnologia 3D stereoscopica

Acer innova il Game 3D: arriva la tecnologia SpatialLabs TrueGame

La modalità SpatialLabs TrueGame 3D Ultra offre un nuovo livello di prestazioni 3D stereoscopiche nel mondo gaming, e questo perché permette ai giocatori di immergersi in un nuovo universo dell’intrattenimento 3D. Utilizza la combinazione della tecnologia di tracciamento oculare SpatialLabs, della visualizzazione 3D stereoscopica e delle soluzioni di rendering delle immagini in tempo reale per dare vita a scene, oggetti e personaggi in 3D.

Gli utenti possono divertirsi immediatamente con i giochi in 3D stereoscopico con un semplice clic, poiché la funzione brevettata One-click Game Play consente a TrueGame di avviare automaticamente i giochi installati con i loro profili 3D preconfigurati. Grazie al fatto che SpatialLabs TrueGame sfrutta le informazioni che gli sviluppatori includono sugli shader e sulla geometria 3D nei giochi, l’aggiunta della modalità 3D Ultra di una seconda telecamera virtuale offre un’esperienza di immersione 3D diversa da qualsiasi altra.

I profili di gioco che supportano la nuova modalità TrueGame 3D Ultra includono i più recenti titoli AAA e un elenco di titoli popolari da scoprire. Grazie alla facilità d’uso dell’applicazione TrueGame e all’aggiunta del profilo ottimizzato 3D Ultra, gli appassionati del 3D possono facilmente godere di una gamma più ampia e fluida di effetti 3D stereoscopici senza occhiali, sviluppati specificamente per ogni singolo titolo di gioco. I giocatori di TrueGame e i fanatici dei giochi 3D possono inoltre confrontarsi sul forum TrueGame della SpatialLabs Community, uno spazio aperto a tutti in cui possono esprimere le proprie idee, condividere le proprie esperienze e imparare dagli altri giocatori.

In conclusione la modalità 3D Ultra di SpatialLabs TrueGame sarà disponibile con un aggiornamento software alla fine di gennaio 2023. E, supporterà anche il laptop Predator Helios 300 SpatialLabs Edition e il display Acer SpatialLabs View. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.