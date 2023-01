Beat Saber: annunciato per PlayStation VR2

Al CES 2023 sono stati annunciati tanti nuovi titoli in arrivo su PS5 e Beat Saber è uno tra questi, in arrivo su PlayStation VR2

Oltre a Gran Turismo 7 su PS5, Sony ha annunciato al CES 2023 che Beat Saber arriverà anche su PlayStation VR2. Lo sviluppatore lo ha confermato su Twitter, anche se non è chiaro se verrà lanciato insieme al visore VR il prossimo mese oppure bisognerà aspettare più tempo. Beat Saber è uno dei giochi più amati del genere ritmici e già a conquistato il cuore di milioni di videogiocatori. Vederlo nuovamente in azione su PlayStation VR2 sarà sicuramente un’esperienza memorabile per tutti i fan.

Beat Saber approda su PlayStation VR2!

Pur arrivando a breve su PlayStation VR2, Beat Saber era già stato rilasciato a maggio 2019 per PlayStation VR e PC. Il titolo vede il giocatore utilizzare delle spade laser controllate dai nostri movimento per affettare blocchi luminosi al ritmo della musica. Oltre alle diverse posizioni per i blocchi da colpire, che richiedono movimenti e angolazioni varie che stabiliscono direzione del taglio, è necessario anche muoversi fisicamente per evitare muri e bombe. Nel corso degli anni sono state aggiunte varie nuove meccaniche, incluso un editor di livelli per consentire ai giocatori di creare nuove missioni da affrontare.

Ready to get a PlayStation VR 2 so you can play Beat Saber? Stay tuned for details 🫶 pic.twitter.com/2DpJFxN1Zu — Beat Saber (@BeatSaber) January 5, 2023

A febbraio 2021, Beat Saber ha venduto oltre quattro milioni di copie rendendolo un cult del genere ritmico. Ha anche venduto oltre 40 milioni di brani tramite DLC a pagamento. Sebbene Meta attualmente possieda Beat Games, lo sviluppatore rimane attualmente indipendente. Non ci resta che attendere maggiori informazioni su questo titolo e sulle novità che avrà questa nuova versione per PlayStation VR2.

