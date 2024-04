La nuova Aston Martin Vantage ti fa rimanere a bocca aperta

Sembra una cosa talmente difficile da credere che sia impossibile, eppure è successo: nel mondo dei motori è arrivata un’auto che ti fa rimanere a bocca aperta e quella è proprio la nuova Aston Martin Vantage

Oggi, con tutte le auto che hanno pubblicato e le grandi tecnologie che le più famose (e anche quelle meno conosciute) aziende automobilistiche hanno inventato, sembra praticamente impossibile rimanere ancora sorpresi da un nuovo modello di un’azienda. Eppure è quello che è successo con la nuova Aston Martin Vantage, firmata ovviamente dalla casa automobilistica britannica Aston Martin Vantage. L’ultima grande sorpresa lasciata dalla casa britannica è stata la safety car di F1, ma per l’appunto era solo una safety car, non destinata al grande pubblico. Quindi di per sé non era un grande annuncio, per quanto bella fosse. Ma stavolta le cose sono diverse, stavolta questa stupenda auto possiamo guidarla noi stessi ed è stupenda.

La nuova Aston Martin Vantage è elegantissima

La nuova versione della Aston Martin ora ha un frontale molto meno “arrogante” e, appunto, più elegante, rispetto alla DB12. Ai lati del paraurti troviamo poi due prese d’aria per il raffreddamento dei freni. Per il resto la carrozzeria rimane pressocché identica, con proporzioni da granturismo e la tipica coda con la striscia luminosa e i quattro cannoni di scarico integrati nel diffusore aerodinamico. Le più grandi novità stanno nel motore 4.0 V8 biturbo di derivazione Mercedes-AMG, che ora ha due turbocompressori più grandi. Con queste novità la potenza è salita a 665 CV, ben 155 in più. Inoltre ora può arrivare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e arriva a toccare i 325 km/h. Anche la plancia si ispira alla DB12, rivestita in pelli pregiate e materiali hi-tech. La vera novità qui sta nel sistema multimediale progettato e sviluppato in proprio.

Tanti tasti fisici molto pratici e a portata di mano che sono disposti ai lati del tunnel, dove si trova la leva del cambio automatico a 8 marce e la rotella con il pulsante di avvio del motore. Una versione molto più tecnologica e moderna che, ovviamente, sale di prezzo di ben 50.000 euro. Questa nuova versione, infatti, la trovate al prezzo di 213.000 euro. Voi avete la fortuna di poterla acquistare? Se è così, diteci cosa ne pensate con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!