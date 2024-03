La zona d’interesse: a breve disponibile in streaming su Max

La zona d’interesse arriva in streaming su Max. Un film sull’Olocausto che susciterà forti emozioni in tutti gli spettatori che avranno la forza d’animo di guardarlo

La zona d’interesse sarà disponibile in streaming molto presto. La pellicola, vincitrice di due Oscar e diretta dal visionario Johnathan Glazer, ha finalmente una data di uscita su Max: il 5 aprile 2024. Questo capolavoro, che offre una prospettiva agghiacciante sull’Olocausto, sarà disponibile per gli abbonati senza costi aggiuntivi, meno di un mese dopo l’annuncio. Per chi non lo sapesse, il film segue le vite di Rudolf Höss, interpretato da Christian Friedel, e sua moglie Hedwig, interpretata da Sandra Huller. Attraverso le loro giornate trascorse vicino a un campo di concentramento, permetterà agli spettatori di entrare in una realtà disturbante, ma necessaria da ricordare. Dopo aver ottenuto due premi importanti agli Oscar, per Miglior Film Internazionale e Miglior Suono, si è distinto per la sua capacità di affrontare temi difficili con una delicatezza e un’intensità rare.

La zona d’interesse: in streaming dal 5 aprile 2024

Nonostante non abbia vinto come Miglior Film, sconfitto da Oppenheimer di Christopher Nolan, il film ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori e nella storia del cinema. Una recensione lo ha definito “decisamente terrificante, disgustoso e mostruoso”, assegnandogli un punteggio di 9/10. Più che una semplice riflessione sulla “banalità del male”, il film si è rivelato un intervento cinematografico sconvolgente e formalmente preciso, che ha scosso le fondamenta stesse del mezzo cinematografico.

Con un sound design mozzafiato e una colonna sonora di Mica Levi, il film si presenta come un incubo a occhi aperti. Man mano che la narrazione procede, diventa sempre più inquietante. È un’opera che sfida il pubblico a confrontarsi con i lati più oscuri della storia umana, spingendolo a riflettere e a non dimenticare. Insomma, è un’esperienza da non perdere che rimarrà impressa nella memoria di chi la vive. Tutti coloro che vogliono provarla, dal 5 aprile 2024 La zona d’interesse in streaming su Max.

