Una spiegazione per tutto: svelata la data d'uscita nei cinema italiani 

Arthouse ha svelato la data d’uscita nei cinema italiani di Una spiegazione per tutto, il nuovo lungometraggio diretto dall’ungherese Gàbor Reisz: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Una spiegazione per tutto, il nuovo film del regista ungherese Gábor Reisz, arriva nei cinema italiani il 1° maggio. Il film, premiato come miglior film alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta la storia di Abel, uno studente di Budapest che si trova al centro di uno scandalo nazionale dopo aver indossato una spilla con i colori della bandiera ungherese durante l’esame di maturità. Lo scontro con il professore di storia, progressista, coinvolgerà il padre di Abel e si estenderà oltre ogni immaginazione, offrendo uno spaccato della società ungherese odierna, polarizzata e divisa da molteplici tensioni. Qui sotto trovate un bel trailer del film.

Una spiegazione per tutto sbarca al cinema: ecco quando!

Distribuito da ARTHOUSE, la label di I Wonder Pictures dedicata al cinema d’autore, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, Una spiegazione per tutto è un film imperdibile per chi vuole capire la complessità dell’Ungheria di oggi.

Il regista Gàbor Reisz ha commentato:

L’esibizione delle spille da parte dai nazionalisti durante gli eventi e le manifestazioni di partito ha cambiato sensibilmente il significato di questo simbolo negli ultimi 20 anni. Se un tempo rappresentava l’indipendenza ungherese e il legame con il Paese, oggi chi la indossa è considerato un sostenitore della nazione e chi non la indossa ne è, invece, un oppositore. La situazione si è aggravata a tal punto che ogni raduno di amici o parenti sfocia presto in una presa di posizione e, di conseguenza, la gente è sempre meno interessata all’opinione altrui e ad ascoltarsi l’un l’altro. Sono convinto che, se la normale comunicazione umana cessasse, nessuno potrebbe crescere.

La sinossi del film, invece, è la seguente:

Budapest, oggi. Abel prepara il suo esame di maturità schiacciato tra le aspettative della famiglia e l’amore non confessato per la sua amica Janka. Quando l’esame va storto, la bocciatura del ragazzo diventa la scintilla che incendia lo scontro tra suo padre, convinto conservatore, e il suo professore di storia, progressista. Finché l’accaduto non diventa scandalo mediatico e il conflitto si sposta su un piano ancora più ampio… Ambientato nell’Ungheria di Orbán e acclamato al Festival di Venezia, Una spiegazione per tutto racconta l’oggi con raffinata umanità e restituisce il ritratto di un Paese (e di un’Europa?) spaccato in due, dove nessuno sa o vuole comunicare apertamente con l’altro.

Una spiegazione per tutto sarà nei cinema italiani dal 1 maggio con Arthouse, la label di I Wonder Pictures dedicata al cinema d’autore più innovativo, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!

