The Marvels, nuovi poster e cameo nel teaser trailer

The Marvels, un nuovo teaser trailer che anticipa un cameo di un personaggio di Thor: Valchiria si unirà alla squadra? In uscita anche nuovi poster promozionali dei personaggi

Manca poco all’arrivo di The Marvels sul grande schermo. Con la direzione di Nia DaCosta, si tratterà dell’ultimo film MCU per quest’anno. Gli Studios hanno condiviso un nuovo set di poster promozionali, tutti molto colorati, rappresentanti tutti i personaggi principali che fanno parte del sequel di Captain Marvel. I nuovi poster puntano tutto sulla vivacità del colori che servono per descrivere al meglio ogni personaggio. Ulteriore interesse è stato generato anche da alcuni fotogrammi del teaser trailer in questione che anticiperebbe il cameo di un personaggio direttamente dall’Universo di Thor.

The Marvels, i cameo del teaser trailer

Infatti in questo film, Carol Denvers non sarà da sola. The Marvels sarà reso corale anche grazie all’apparizione di due nuove supereroine. Captain Marvel sarà, infatti, affiancata da Monica Rambeau, già presentata nella serie WandaVision e Kamala Khan, che abbiamo già visto nella serie ed essa dedicata, Miss Marvel. Ad ogni modo, questo sarà il loro debutto sul grande schermo, pronte ad un’avventura nello spazio. Oltre alle protagoniste principali riavremo anche Nick Fury, di ritorno al cinema dopo la miniserie Secret Invasion. Nei poster appare anche il gatto alieno Goose e il personaggio del principe Yan, con il volto di Park Seo-Joon, la vera new entry della storia.

Inoltre nel teaser trailer di The Marvels apparirebbe anche Valchiria, personaggio noto grazie a Thor. Nello spot in questione Carol Denvers annuncia di aver chiamato un amico e dopo tale annuncio apparirebbe proprio il Bifrost di Asgard . Captain Marvel ha già avuto modo di collaborare con Valchiria in Avengers: Endgame, entrambe erano schierate nel team tutto al femminile per sconfiggere Thanos. Valchiria potrebbe rivelarsi un prezioso aiuto per la Denvers, quando dovrà affrontare Dar-Benn, il personaggio Kree affidato a Zawe Ashton. Egli vorrà vendicarsi di Carol dopo la sconfitta del suo popolo per cui lancia una sorta di maledizione che unisce i poteri di Captain Marvel a quelli di Monica e Kamala.

E voi siete curiosi di vedere gli eventi di The Marvels? Non vi resta che andare in sala a Novembre ad acquistare un biglietto per il film! Per rimanere sempre aggiornati sul monco del cinema e delle seri tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

