La serie tv di The Last of Us si mostra nel primo trailer

Basata sul famoso videogame Sony PlayStation, la serie di The Last of Us con Pedro Pascal e Bella Ramsey si mostra nel suo primo trailer

The Last of Us sta per diventare una serie TV prodotta da HBO, disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il produttore esecutivo sarà lo stesso Neil Druckman, autore e direttore creativo dello stesso videogame. Dopo aver annunciato la partecipazione dell’attrice Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, è stato annunciato anche il ruolo di Joel, che sarà interpretato da Pedro Pascal.

Sky rivela quindi il trailer dell’attesissima serie tv di The Last of Us, che sarà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 gennaio 2023 in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti.

Il trailer di The Last of Us: la serie tv

Basata sull’omonimo videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation, The Last Of Us sarà disponibile in tutti i territori in cui Sky è presente, compresi Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera.

La storia della serie si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni che sembra aver resistito al virus che ha infettato l’umanità, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Il videogame, uscito nella sua prima e seconda parte è stato uno dei prodotti di maggior successo degli ultimi anni e anche uno dei più apprezzati, con una storia davvero ben raccontata e scene, dialoghi ed emozioni difficili da dimenticare per il pubblico videoludico. Tanto da prestarsi ad un riadattamento televisivo, le cui aspettative sono molto alte, soprattutto con l’uscita di questo trailer.

