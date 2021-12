The book of Boba Fett: svelato un mistero

The book of Boba Fett: la serie di Disney+ ha finalmente svelato un mistero che da anni perseguita gli appassionati di Star Wars

The book of Boba Fett è la serie Disney + che affronta come è riuscito a sopravvivere al Sarlacc de Il ritorno dello Jedi il cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison. Era una domanda che i fan di Star Wars si ponevano da ben 38 anni e, finalmente, adesso abbiamo una risposta.

La serie di Lucasfilm incentrata sul personaggio cacciatore di taglie più famoso del francise, Boba Fett, mette in luce il quesito che da molti anni tormenta gli appassionati. Nel primo episodio, disponibile dal 29 dicembre in streaming su Disney+, gli spettatori hanno scoperto come è riuscito Boba Fett a sopravvivere dopo che, in Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi, era finito nel ventre dell’affamato mostro Sarlacc. Già in The Mandalorian erano stati seminati degli indizi ma adesso, tramite un flashback, ci è stata raccontata l’intera storia che va a colmare, così, una delle lacune del canone di Star Wars.

The book of Boba Fett: come Boba è sopravvissuto al Sarlacc

Ne Il ritorno dello Jedi il cacciatore di taglie era caduto nel pozzo dell’affamato Sarlacc, la spaventosa creatura di Tatooine che destinava le sue prede a terribili tormenti. In The Mandalorian 2 abbiamo scoperto che Boba era riuscito a liberarsi dallo stomaco del mostro ed era vivo, ma come è successo? Per molti anni, ben 38, gli appassionati di Star Wars hanno ipotizzato che Boba avesse usato il suo jetpack per schizzare fuori dallo stomaco del Sarlacc. Invece, nel primo episodio di The Book of Boba Fett, abbiamo scoperto che ha aperto un varco nelle viscere del mostro usando le riserve di ossigeno di uno stormtrooper morto. Grazie al lanciafiamme ha tagliato gli organi arrivando fino alla bocca del Sarlacc da dove è uscito. In seguito lo hanno trovato e fatto prigioniero i Sabbipodi di Tatooine e la storia si ricongiunge così, con quella che abbiamo visto in The Mandalorian 2. Tutto questo lo apprendiamo dai ricordi dello stesso Boba mentre si trova in una vasca di bacta, dove viene svegliato da Fennec Shand.

Cos’è accaduto all’armatura di Boba Fett

Per completare l’argomento, vi ricordiamo anche ciò che avevamo scoperto nella seconda stagione di The Mandalorian. Dopo la sua miracolosa sopravvivenza, i Sabbipodi avevano brutalizzato il corpo di Boba, mentre la sua preziosa armatura era stata venduta dai Jawa allo sceriffo Cobb Vanth.

Cobb Vanth e Mando avevano collaborato per sconfiggere il drago Kryat che aveva preso possesso proprio della tana del Sarlacc. Solo allora è comparso Boba Fett, pronto a reclamare la sua vecchia armatura. Per ben cinque anni, però, Boba Fett non lo aveva fatto. La domanda che si pone è semplice e manca ancora la sua risposta: perchè?

Non ci resta quindi che attendere il secondo episodio di The book of Boba Fett, in arrivo su Disney+ il 5 gennaio. Siamo sicuri che altre avventure e sorprese fantastiche ci stanno aspettando!

