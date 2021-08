In questa recensione andremo daremo uno sguardo ravvicinato all’action figure Star Wars The Black Series di Moff Gideon, direttamente dalla Serie TV “The Mandalorian”

Dopo due stagioni fuori di testa, la prima Serie TV live action su Star Wars, disponibile su Disney+, ha fatto innamorare i fan. Tra fotografia, regia e anche grazie a personaggi di un certo spessore come il Mandaloriano, il Bambino e l’antagonista principale (interpretato da Giancarlo Esposito), “The Mandalorian” ha saputo catturare sia ammiratori storici che “new-entry” nell’universo di George Lucas.

In attesa della terza stagione, programmata per il 2022, il modo perfetto per ingannare il tempo è riempiendo le nostri collezioni appartenenti alle Guerre Stellari. Dopo aver approfondito la figure prodotta da Hasbro che rappresenta il protagonista della serie, siamo pronti ad analizzare il perfido comandante. In questa recensione studieremo dettagliatamente l’action figure “Star Wars The Black Series” di Moff Gideon!

La confezione – Recensione Star Wars The Black Series Moff Gideon (The Mandalorian)

E incluso in una scatola completamente identica a quella di The Mandalorian, troveremo il nostro Gideon. Questa figure è infatti la numero #08 appartenente alla wave della Serie TV. Perciò, oltre alla forma trapezoidale tipica delle Black Series più recenti, ritroviamo delle colorazioni che vanno dal nero, fino al grigio e all’arancio.

Sul frontale abbiamo il logo della collezione, quello della figure e altre info che fanno da contorno alla finestra. Mentre sul lato sinistro quest’ultima continua leggermente, su quello destro troviamo un’illustrazione dell’antagonista con la tipica espressione altezzosa. Il retro riprende il disegno, affiancandoci una piccola descrizione del Moff in 5 lingue ma, come di consueto, non in Italiano. Al disotto possiamo apprendere che si tratta della figure numero #08 appartenente a “Star Wars: The Mandalorian”, mentre sul fondo vi saranno avvertenze e loghi di vario genere.

Il blister sarà estraibile facilmente dal lato superiore (che contiene una piccola finestra), una volta tagliati i 4 sigilli. Oltre alla figure, l’involucro conterrà ben 3 accessori: la pistola blaster, il mantello indossato da Gideon e (di sicuro il più significativo) la spada laser “Darksaber”. A differenza della confezione di Din Djarin, qui il mantello non è incastrato di sbieco nel blister, bensì vi è un secondo involucro nel quale è comodamente posizionato. Ciò permette di evitare il danneggiamento involontario dell’accessorio.

Gli accessori

Come già anticipato, le aggiunte fornite con questa action figure sono ben 3. Partendo dal mantello, questo è realizzato in una plastica morbida ed è caratterizzato da due colorazioni. Mentre l’esterno è totalmente nero, la parte interna gode di una colorazione cremisi. Questo accessorio è scolpito davvero bene, con un numero svariato di pieghe che gli conferiscono un ottimo aspetto. L’indumento si ancorerà al nostro Moff attraverso un punto ad incastro ed è molto facile da installare ed estrarre.

La pistola blister non è nulla di ché. Si tratta della classica arma con mirino impugnata da Gideon che sì: è scolpita abbastanza bene, ma presenta una pittura nera uniforme. L’arma può essere impugnata dalla figure con entrambe le mani. Se la inseriremo nella mano destra, però, il dito andrà sopra il grilletto e il comandante sarà pronto a sparare un colpo. Questa pistola può essere riposta anche nella lucida fondina posizionata sulla destra della figure.

L’accessorio più in evidenza è senza ombra di dubbio la Darksaber o Spada oscura. Questa leggendaria arma appartenuta ad una miriade di personaggi, oltre che al primo Mandaloriano Jedi, è definita come la più forte spada laser di tutti i tempi. Caratterizzata da una lama di colore nero, è la prima volta che appare nella collezione The Black Series come accessorio per action figures. Nonostante la “vera” Spada oscura abbia una lama con un pattern simile al magma e dettagli bianchi che la attraversano, questo accessorio presenta una tinta uniforme. La lama totalmente nera è infatti contornata da un dettaglio bianco quasi trasparente. L’elsa è ben realizzata ma, anche quest’ultima, è ricoperta da una sola tonalità di nero (nonostante debba essere grigia), senza dettagli colorati.

Lato accessori quindi bene ma non benissimo. Ci sarebbe piaciuto vedere più toni di colore, ma soprattutto la lama della Spada oscura più simile all’originale.

L’action figure – Recensione Star Wars The Black Series Moff Gideon (The Mandalorian)

Realizzata seguendo i canoni classici di “Star Wars The Black Series”, questo Moff Gideon è in scala 1:12 e vanta un’altezza totale di 14,4cm, oltre ad un peso (esclusi accessori) di 59g. Se messo a confronto con il Mandaloriano è infatti più basso poiché, in effetti, l’attore che lo interpreta è alto 1,73m a differenza degli 1,80m di Pedro Pascal. L’intera figure è realizzata in plastica con punti più opachi o lucidi, in base alla sua armatura.

Partendo dal viso, la figure rappresenta un Giancarlo Esposito dall’espressione superba e sprezzante, così come lo abbiamo imparato ad amare in The Mandalorian (ma anche in Breaking Bad). Proprio come nella Serie TV, anche qui lo ritroviamo all’interno della sua armatura unica. Nessuno prima di lui ha infatti indossato tale armatura. Armatura che, se vogliamo, strizza l’occhio a quella di Darth Vader.

L’intera uniforme è di colorazione nera, con alcuni dettagli rossi, bianchi e grigi. La parte superiore è caratterizzata da una giacca, coperta poi da una corazza sul torace in finitura lucida (simile a quella degli Stormtrooper). Le spalline godono della stessa finitura, mentre guanti e cintura sono caratterizzati da un motivo geometrico. Sulla sua destra, allacciata alla giacca troviamo la sua lucida fondina per pistole blaster. I pantaloni ricchi di pieghe sono infilati nei lunghi stivali, contraddistinti dalle numerose cinghie.

Sculpt e painting – Recensione Star Wars The Black Series Moff Gideon (The Mandalorian)

Il modello della figure è realizzato davvero bene e riproduce fedelmente l’ex ufficiale. La parte migliore della scultura è senza dubbio il viso. Dell’espressione ve ne abbiamo già parlato in precedenza. A questa si aggiungono le varie rughe dell’attore oltre ai capelli brizzolati. In generale, sia se osservato frontalmente che di profilo, ricorda tantissimo Moff Gideon.

Anche l’armatura è scolpita davvero bene. Tra le scanalature della giacca e le maniche increspate, i dettagli che sorprendono di più sono la corazza e le spalline, le quali donano all’uniforme una marcia in più. Sorprendente anche la realizzazione dei pantaloni: rigonfi e ricchi di pieghe. Persino il modello utilizzato per gli stivali è davvero scenico e riconduce a quegli indossati dall’antagonista.

Il painting ci sorpreso abbastanza. Partendo sempre dalla testa, qui abbiamo la maggiore concentrazione di dettagli. Tra il baffetto, delle sfumature per enfatizzare le rughe e gli occhi, la pittura è variegata e precisa. Da qui ci possiamo già accorgere che alla vernice di base, in alcuni punti ne è stata applicata un’altra per conferire un effetto “glossy“. Sulla corazza abbiamo dettagli minori in svariate colorazioni. La minuzia che più ci è piaciuta è senza dubbio la riga colorata di rosso che passa sia per le maniche che per i pantaloni di Gideon.

Sebbene abbiamo apprezzato la copertura lucida sull’armatura, sul viso non ci è piaciuta particolarmente. Questo perché, con le fonti d’illuminazione, si ha un effetto simile al sudore non tanto convincente.

Come posa?

Le numerose articolazioni, celate anche meglio che nella figure del Mandaloriano, permettono a questa miniatura di riprodurre le varie pose del personaggio. Partendo dall’alto, la testa è ancorata al collo attraverso un’articolazione a sfera. Grazie a quest’ultima, potremo far guardare Gideon leggermente verso l’alto e verso il basso, mentre la testa potrà ruotare di 360°. Anche il collo è dotato di snodo e potrà essere spostato in avanti o indietro di qualche millimetro.

Braccia, gomiti e ginocchia sono dotati di giunture a cerniera (quindi nessuna doppia articolazione), le quali permettono di ruotare i vari arti e poter raggiungere angolazioni abbastanza dignitose. Per quanto riguarda le spalline, sono realizzate in plastica morbida e, perciò, non limitano in alcun modo i movimenti. Mentre le mani sono ruotabili e leggermente posizionabili grazie ad un articolazione a cerniera, i piedi possono essere posati con più facilità per via della maggiore libertà di movimento.

Una delle migliori articolazioni è di sicuro quella posta sotto la corazza che permette all’ex ufficiale di spostare il tronco nelle varie direzioni e ruotare. Le gambe sono installate al T-crotch attraverso due articolazioni a sfera che conferiscono abbastanza mobilità inferiore. Anche la parte superiore delle gambe è dotata di un’ulteriore giuntura che garantisce una rotazione anche all’intero arto inferiore .

Se la divisa non limita per nulla i movimenti, il mantello (essendo in plastica) non fornirà la stessa libertà. Per ovviare al problema dovremo creare un mantello personalizzato in stoffa che, oltre a migliorare l’estetica, ci permetterà di posare la figure in modo più particolare, senza l’obbligo di estrarre la cappa.

Tiriamo le somme

Proposto ad un prezzo di circa €25,00, in linea con la stragrande maggioranza delle “Star Wars The Black Series”, la figure di Moff Gideon è un must-have per tutti i fan di The Mandalorian. Questa è senza dubbio una della riproduzioni più fedeli prodotte da Hasbro per la sua linea economica.

Nonostante la Darksaber risulti abbastanza “piatta” e la figure presenti qualche scelta di painting che non abbiamo apprezzato particolarmente, ci sentiamo di consigliare questo prodotto che gode di una qualità davvero alta se rapportato al prezzo!