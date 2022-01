Top 5: migliori “botti” ed esplosioni nei videogiochi

Una top 5 “tutta scema” in tema con quello che le orecchie devono reggere per Capodanno: le migliori esplosioni dal mondo dei videogiochi

Dopo una classifica un po’ più sensata, ci siamo concessi di iniziare l’anno con qualcosa di un po’ più leggero: per questo, abbiamo voluto radunare cinque esplosioni dai videogiochi per stilare una top 5. Non aspettatevi un regolamento inflessibile: del resto, avrete probabilmente fatto le ore piccole ed è similarmente difficile anche solo che vediate questa mini-classifica scritta di getto (motivo dietro il parziale focus su Nintendo, ma se volete possiamo ripeterci a inizio 2023). Se però volete qualcosa di più sobrio rispetto ai petardi che i buontemponi stanno tuttora accendendo in strada, questo è l’articolo che fa per voi. Sempre che, beninteso, vogliate iniziare l’anno… col botto.

“Sciopa!”

È comune, fino a un certo punto, che nei videogiochi i nemici diano il via a delle esplosioni, ma l’inizio della top 5 potrebbe anche sorprendervi. Dubitiamo che a Spyro servano presentazioni, sebbene se ricordate i suoi avversari tendono a sparire in una nuvoletta. Non è così in Spyro 2: Season of Flame per Game Boy Advance, però. La trilogia di Digital Eclipse è passata un po’ in sordina, pur avendo mantenuto intatto lo spirito dei titoli di Insomniac Games mentre tutti erano intenti a dilaniare Enter The Dragonfly su console fissa. E in un mare di sprite prerenderizzati, spicca come pochi altri il… curioso modo di porre fine ai nemici. Boom!

“Bomberman lavora alla sicurezza negli aeroporti, e potete immaginare il resto” – la top 5 delle migliori esplosioni nei videogiochi

Scusate la citazione a This Song Sucks, brano conclusivo del progetto musicale StarBomb, ma era l’unico modo per includere Bomberman nella nostra top 5 delle migliori esplosioni nei videogiochi senza ricadere nello scontato. L’immagine qui sotto viene da Super Bomberman R, ma avremmo potuto prenderla da un episodio qualsiasi della serie (attualmente) targata Konami. Per quel che vale, l’effetto grafico delle deflagrazioni non manca mai di dare quel senso di distruzione. Anche quando viene strozzato (come i giocatori stessi) dalle mura che fanno del gioco una vera… bomba per il multiplayer.

Ex aequo (che vale quasi tre) – la top 5 delle migliori esplosioni nei videogiochi

Come sempre nelle nostre ultime classifiche, o almeno quelle stilate dal sottoscritto, c’è una pausa obbligatoria per lodare Super Smash Bros. Ultimate. La “colpa”, se non altro, è del gioco. Riunire tanti universi mantenendoli così fedeli a sé stessi vuol dire stuzzicare chiunque si metta a scrivere questo tipo di speciali, ma stavolta il merito effettivo lo diamo a un altro gioco. Alludiamo, mediante Link Cartone, a The Legend of Zelda: The Wind Waker, nel quale le esplosioni godono di un effetto cartoonesco sempre spettacolare. Includeremmo per estensione anche Kingdom Hearts II, in cui però questo peculiare “botto” si è visto solo nel mondo ispirato a Mulan del 1998.

Nello spazio, nessuno potrà mai sentirti gridare “fetecchia” – la top 5 delle migliori esplosioni nei videogiochi

Di deflagrazioni, in Super Mario Galaxy, ce ne sono davvero tantissime, e non sapremmo veramente quale scegliere. Noi ne abbiamo inclusa una qui sotto solo per spettacolarità, ma tra la nascita di pianeti, galassie e (spoiler per la scena finale, supponiamo…?) interi universi ce n’è davvero per tutti i gusti. Complice un sapiente gioco di inquadrature, pur con i suoi annetti (2007) il gioco riesce tuttora a fare le scarpe a molti titoli contemporanei. Sarà per questo che qui sotto abbiamo incluso una foto scattata in uno degli scenari più maestosi del gioco, la Galassia Passo Falso. È un’eruzione? Certo. Fa la sua porca figura? Ovvio.

“La guerra? Ma è uno sballo! Spremuta di soldati, e lumache di metallo!”

L’intera top 5 è nata da una semplice domanda: “ma tra tutte le esplosioni viste nei videogiochi, quanto sono iconiche quelle delle granate di Metal Slug”? E in una scala da uno a dieci, ci siamo risposti “sì” e abbiamo iniziato a scrivere. Dalle semplici bombe alla devastazione dei boss di fine livello, la serie targata SNK non ha mai mancato di rubare i nostri cuori, i nostri quattrini nelle sale giochi e, perché no, anche qualche diottria tra una bomba e l’altra. Se potete, recuperate su qualsiasi piattaforma la serie e lasciatevi travolgere da una caratterizzazione dei personaggi che fa scuola ancora oggi. E che altro dire? Buon anno!

Ora sta a voi dirci la vostra: voi di quali bombe avreste riempito la classifica? Scrivete qui sotto il vostro commento più scoppiettante, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.