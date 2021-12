Top 10: i migliori giochi per un Capodanno esplosivo

Festeggiamo il Capodanno come si deve con la nostra top 10 dei migliori giochi, dalle esperienze in single player al multigiocatore!

Siamo ormai a ridosso di Capodanno, e sapete cosa vuol dire: la nostra top 10 dedicata ai migliori livelli festivi su Nintendo Switch è arrivata un po’ dopo Natale, e pertanto abbiamo pensato di farci trovare pronti per i giochi più adatti a salutare degnamente il 2022. Chiaramente, vista la scelta quasi anticonformista di impugnare un controller al posto di una scorza di mandarino per la tombola di fine anno, non mancheremo di includere qualche titolone in single player per chi si passerà le Feste per conto proprio. Per il resto, non abbiamo granché da dire prima di lasciarvi in compagnia della classifica.

Non ci fisseremo molte regole per stilare la graduatoria, se non quella di puntare per la varietà. Vogliamo includere quanti più giochi possibile per tutti, e intendiamo davvero tutti, i palati videoludici. Non ci limitiamo infatti a trascendere i confini tra una console e l’altra, ma anche a spaziare a livello temporale. Del resto, una classifica per il meglio del 2021 esiste già, ed è per questo che ci fionderemo anche sui giochi di un po’ qualsiasi anno. Se siete pronti, dunque, lasciate perdere per un attimo i botti e date un’occhiata a cos’abbiamo da proporvi per divertirvi… senza rinunciare a qualche dito.

Per il gusto di stare svegli

La nostra top 10 dei giochi di Capodanno parte… eh, diciamo “col botto”: abbiamo pensato di piazzare qui quei due prezzemolini che sono i due The Last of Us. Il franchise che ormai si sta elevando a magnum opus di Naughty Dog si basa su un principio fondamentale: mostrarci come un evento apocalittico (in salsa pandemica, perché all’alba del 2022 di che altro si potrà mai parlare?) può tirare fuori sia il peggio che il meglio dalle persone. Un’esperienza in single player che è “solo” al decimo posto per vari motivi (età, esclusività, un dietro le quinte turbolento), uno su tutti la nostra voglia di non essere scontati.

In alternativa, incubi brevi – la top 10 dei giochi di Capodanno

Due giochi, estremamente simili per volere del loro stesso team creativo, condividono il nono posto della nostra top 10 di Capodanno. Difficilmente Limbo e Inside hanno bisogno di presentazioni, e sono un’ottima alternativa a The Last of Us se volete un’esperienza da brividi senza bisogno di spendere tempo e denaro in un titolo più blasonato. Sono entrambi platformer cinematografici (con tutta la fisica realistica che ne deriva) privi di dialoghi e lineari al punto tale da consistere in un’unica grande mappa, dove i checkpoint fanno da punto di salvataggio. Scegliete voi se preferire il limbo monocromatico di… beh, Limbo, oppure l’opprimente distopia di Inside.

Un’infinità di proiettili nel cosmo – la top 10 dei giochi di Capodanno

Non temete, abbiamo tempo anche per i titoli contemporanei. Alludiamo alla componente multiplayer di Halo Infinite se avete voglia di qualche fuoco d’artificio nello spazio, senza pagare alcunché. Non contate di passare la sera di San Silvestro ad accumulare progressi significativi, naturalmente, ma se non altro a fare da contraltare al contagocce dei punti esperienza provvede una gestione quanto mai generosa del concetto di pass stagionale. Se ve ne siete persi uno, potrete recuperarlo con comodo più avanti. Il tutto, naturalmente, condito con la comprovata qualità delle sparatorie di Master Chief e compagnia!

Un cielo pieno di fuochi d’artificio e di stelle – la top 10 dei giochi di Capodanno

Abbiamo pensato a una classifica capace di reggere la prova del tempo e difficilmente ci viene in mente un titolo che si adatti meglio di Mario Party Superstars. Non solo è un ottimo esponente della serie per i suoi stessi meriti, ma questo vale sia come titolo del 2021 che come titolo del 1998 e oltre. Tutti i minigiochi sono infatti presi di peso dai capitoli passati, e lo stesso vale per i tabelloni dove avrete modo di fronteggiarvi con i vostri amici. Il problema però è anche questo: le infamie che si possono infliggere ai propri compagni di gioco sono un ottimo metodo per non averne più. Avete presente il “pesca quattro” di Uno? Esatto…

L’unico cowboy degno della classifica – la top 10 dei giochi di Capodanno

Lo conoscete tutti: impavido, risoluto, e pronto ad estrarre la sua colt. State pensando per caso ad Arthur Morgan o John Marston? Perché se è così, siete fuori strada. No, stavolta parliamo di un tipetto più sullo stampo di Mega Man. Non potremmo che alludere a Gunman Clive HD Collection, che comprende il primo capitolo (3DS, Android) e il seguito (3DS, Steam), facilmente reperibile su Nintendo Switch e PS4 a cifre simboliche. Di default, infatti, il costo è fissato sui quattro euro (contro i due del primo e i tre del secondo), per due platformer da finire in una giornata scarsa e che ripartiscono un concentrato di idee di level design in un trio di personaggi giocabili molto vario. Il che è impressionante, se contate che i fratelli Hörberg hanno creato da soli sia il gioco (Bertil) che la musica (Arne).

Perché no, dài, malediciamo Anonimo[273] anche l’ultimo dell’anno – la top 10 dei giochi di Capodanno

Lo sapevamo noi, lo sapevate voi, tanto vale levare di mezzo anche la posizione più “telefonata” della classifica. Per quanti problemi possano martoriare Fortnite, però, non possiamo nemmeno negare che si tratti comunque di un titolo accessibile come pochi (PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, prossimamente in arrivo sui frullatori…) e che sa tenerci sempre sull’attenti a livello di contenuti. Gli elementi cosmetici però non sono tutto, come dimostrano le modalità alternative presenti e le idee di gameplay nuove ad ogni cambio di stagione.

“Ma insomma, basta, questo redattore ha delle preferenze” – la top 10 dei giochi di Capodanno

Potremmo parlare all’infinito delle preferenze autoriali che si celano dietro questa classifica, ma per noi è sufficiente dare un’occhiata all’immagine qui sotto. Parafrasando un commento visto su YouTube tempo addietro, vi sfidiamo a dirci il nome di un altro gioco dove potete assistere a questa scena. Avete tutto il tempo del mondo per pensarci, ma alla fine vi arrenderete rispondendoci “Super Smash Bros. Ultimate”. E come darvi torto? Potete giocarci in otto alla volta, con gli strumenti e “pigiando tasti a casaccio” come dicono i suoi detrattori… o scoprirne la profondità competitiva in due, giocando senza fronzoli. C’è pure un evento a tema questo weekend!

Il buffet di fine anno – la top 10 dei giochi di Capodanno

La medaglia di bronzo sul podio potete darla a qualsiasi raccolta reperibile sui marketplace. A seconda delle piattaforme a vostra disposizione potreste trovarvi di fronte a giochi diversi (la trilogia dei Mario poligonali su Nintendo Switch, Rare Replay su Xbox e una scorpacciata di Castlevania su PS4). Tuttavia, in generale l’attuale generazione gode di ottime selezioni il cui unico scotto da pagare (quando non sussistono i salvataggi rapidi e la funzione di rewind, il che onestamente è raro) è quello di giocare “come una volta”. Trovatene qualcuna scontata e con pochi euro dovreste mettere insieme un bel museo: le prime sedici icone qui sotto consistono in 126 (non 127) giochi complessivi!

Salviamo la serata – la top 10 dei giochi di Capodanno

Ad essere onesti, chi vi scrive è rimasto interdetto dalla tracotanza di uno dei primi volantini della Grande N per Nintendo Switch: “con Mario Kart 8 Deluxe salvi la serata”. Ma è possibile prendere un così palese slogan pubblicitario alla lettera? Sono passati quattro anni, eppure la riedizione di quello che già era il miglior Mario Kart di sempre rimane ancora oggi una fenomenale introduzione alla console.

Tra la versatilità dei Joy-Con singoli (quando non ne slittano le leve…) in qualità di controller semplificati, il ritorno trionfale della modalità battaglia e la varietà dei contenuti, questo titolo è immancabile per chiunque abbia la piattaforma sotto mano, specie in fatto di multiplayer! E no, non potevamo dare ad Animal Crossing: New Horizons un posto in classifica, pur avendo un evento interamente dedicato a Capodanno.

Lo stregatore tre

Se siete in cerca di giochi multiplayer per Capodanno, allora potete benissimo fermarvi alla posizione precedente della nostra top 10. Altrimenti, se non contiamo le aggiunte apposite (che si tratti di mod o meno), The Witcher 3 rimane tuttora fenomenale sia per i suoi meriti in qualità di adattamento (ricordiamo che l’immaginario viene dai romanzi di Sapkowski) che per essere, semplicemente, uno dei migliori titoli open world in circolazione. Potete rivivere le scorribande di Geralt un po’ dove vi pare, ma la cosa importante è farlo… e questo vale un po’ per qualsiasi anno.

Ora sta a voi dirci la vostra: avreste stilato la classifica diversamente? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.