Scarlett Johansson protagonista di Jurassic World 4?

Sembra che la protagonista di Jurassic World 4 sia già stata scelta. Direttamente dall’elenco Marvel pare che Scarlett Johansson sia già in trattative per la parte

Anche il prossimo Jurassic World sceglie la protagonista tra le star della Marvel. Infatti, dopo Star Lord sembra che vedremo anche la Vedova Nera alle prese con i dinosauri. Sembra che Scarlett Johansson sia già in trattative per il ruolo da protagonista in Jurassic World 4. Si tratta di un film che rappresenta una sorta di riavvio per il franchise. Tuttavia, al momento, non c’è la certezza di vedere la Johansson nei panni della protagonista, visto che si tratta di un rumor non ancora confermato da notizie ufficiali.

Scarlett Johansson in trattative per Jurassic World 4, mentre il regista è già stato confermato

Sembra che la Universal Pictures abbia comunque già fatto la sua offerta all’attrice e sembra che ci siano già stati degli incontri sia con il regista Gareth Edwars sia con il produttore Frank Marshall. Ancora non si sa se Scarlett Johansson abbia accettato la proposta. Tuttavia sembra che invece abbiamo finalmente certezze sul regista della pellicola. Infatti, dopo mesi di trattative, pare che Gareth Edwars abbia accettato il lavoro. Il regista, quindi, rinuncerà alla pausa che pensava di prendersi e dirigerà il prossimo capitolo delle avventure giurassiche. Sulla trama, invece, non abbiamo ancora alcuna notizia, ma è certo che lo sceneggiatore David Koepp che si occupò anche della sceneggiatura di Jurassic Park, lavorerà alla storia, così come anche il produttore originale Frank Marshall riprenderà in mano il progetto. Anche Steven Spielberg, regista del primo film del franchise, figurerà come produttore esecutivo della pellicola.

E a voi piacerebbe vedere Scarlett Johansson come protagonista di Jurassic World 4? Fatecelo sapere con un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

