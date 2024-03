Google Pixel 8: prezzo giù di quasi 150 euro su Amazon

Lo smartphone Google Pixel 8 vede il prezzo abbassarsi di circa 150 euro rispetto al listino. L’offerta è disponibile su Amazon e probabilmente sarà limitata nel tempo!

Google Pixel 8 è uno degli smartphone più interessanti sul mercato grazie alla parte fotografica molto evoluta e l’intelligenza artificiale integrata. Si tratta di un telefono molto votato alla fotografia e video, con tante funzionalità integrate utilissime, ma può andare anche oltre grazie alla forte integrazione con i vari servizi della casa di Mountain View. Molti desiderato Google Pixel 8, ma il prezzo può farci un po’ titubare. Ecco perché questa offerta Amazon che permette di risparmiare circa 150 euro sul listino è davvero interessante! Potete accedere all’offerta dai box qui sotto e non dimenticate di applicare il coupon da 50 euro.

Google Pixel 8: a questo prezzo su Amazon è imperdibile!

Google Pixel 8 si presenta con un design rinnovato e una finitura satinata che lo rende elegante, ma resistente infatti è certificato IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Il display OLED da 6,2 pollici offre una risoluzione Full HD+ e un refresh rate variabile fino a 120 Hz per una elevata fluidità. Al cuore c’è il nuovo processore Google Tensor G3, che garantisce prestazioni elevate e consumi energetici ridotti rispetto ai predecessori. Il comparto fotografico è uno dei punti di forza del dispositivo: la fotocamera posteriore da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) è affiancata da una ultra-grandangolare da 12 MP, manca invece il teleobiettivo presente nella versione Pro che era in offerta da Unieuro! La selfie camera da 11,1 MP permette di scattare selfie di alta qualità, anche grazie ai potenti algoritmi di processing dell’immagine.

La batteria da 4.614 mAh garantisce un’autonomia di oltre 24 ore, mentre la ricarica rapida cablata da 23W e la ricarica wireless Qi assicurano di avere sempre il telefono a disposizione. Google Pixel 8 viene con Android 13 preinstallato e riceverà aggiornamenti garantiti per 7 anni, offrendo una delle esperienze software più longeve sul mercato. Il chip di sicurezza Titan M2, l’impronta digitale ottica sotto il display e il riconoscimento facciale garantiscono la massima protezione dei dati personali. La connettività include il 5G Dual SIM, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E.

Prezzi e offerta

Il Google Pixel 8 è disponibile ad un prezzo di listino di 799 euro per la versione da 128 GB e di 859 euro per la versione da 256 GB. Tuttavia con la promozione Amazon attiva in questi giorni, dovremo sborsare solamente 600 euro per la versione da 128 GB e circa 700 euro per quella da 256 GB con un risparmio rispettivamente di 200 e 150 euro! Affrettatevi prima che l’offerta si esaurisca!