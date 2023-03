Oscar 2023: la lista completa di tutti i vincitori!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista completa di tutti i vincitori alla premiazione degli Oscar 2023: da The Whale a Top Gun Maverick, da Brendan Fraser a Cate Blanchett, chi ha ricevuto la gran statuetta d’oro?

Ed ogni anno ci ritroviamo sempre qui, dopo una nottata pazzesca, tanti colpi di scena, ospiti spettacolari e premiazioni al cardiopalma. Sì, anche quest’anno la notte degli Oscar è passata ed è stata ancora una volta emozionante. Presentata anche quest’anno da Jimmy Kimmel, la 95° edizione dei premi Oscar si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles la scorsa notte ed ha portato con sé 23 diversi premi assegnati alle migliori pellicole dello scorso anno. Scopriamoli insieme, in questo articolo dedicato ai vincitori degli Oscar 2023!

I vincitori degli Oscar 2023: la lista completa!

Prima di passare alla lista dei vincitori degli Oscar 2023, che troverete in ogni elenco contenente le nomination evidenziati in grassetto, vi ricordiamo che il 21 giugno 2022 è stato assegnato il Premio Oscar onorario (a Euzhan Palcy, Diane Warren e Peter Weir) e il premio umanitario Jean Hersholt, dato a Michael J.Fox. Per quanto riguarda le nomination, invece, queste sono state annunciate a fine gennaio scorso e, sulla carta, le pellicole con il maggior numero di nomination erano Everything Everywhere All at Once (11), Gli Spiriti dell’Isola (9) e Niente di nuovo sul fronte occidentale (9). Quante se ne saranno portate a casa? Scopritelo con noi!

Miglior Film | Oscar 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Film:

Miglior Attore – Miglior Attrice | Oscar 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Attore:

Brendan Fraser – The Whale (VINCITORE)

Colin Farrell – Gli Spiriti dell’isola

Paul Mescal – Aftersun

Austin Butler – Elvis

Bill Nighy – Living

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Attrice:

Andrea Riseborough – To Leslie

Cate Blanchett – Tár

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once (VINCITORE)

Michelle Williams – The Fabelmans

Ana de Armas – Blonde

Miglior Film Straniero – Miglior Canzone Originale | Oscar 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Film Straniero:

Niente di nuovo sul fronte occidentale (VINCITORE)

The Quiet Girl

EO

Argentina, 1985

Close

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Canzone Originale:

Naatu Naatu – Maragadha Mani, Chandrabose (VINCITORE)

Lift Me Up – Rihanna, Tems, Ryan Coogler

Applause – Diane Warren

This Is a Life – Mitski, David Byrne, Ryan Lott

Hold My Hand – Lady Gaga, BloodPop

Miglior Film d’Animazione – Miglior Cortometraggio | Oscar 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Film d’Animazione:

Red

Marcel the Shell

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

Pinocchio (VINCITORE)

Il mostro dei mari

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Cortrometraggio:

An Irish Goodbye (VINCITORE)

Le pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Ivalu

Miglior Attrice non Protagonista – Miglior Attore non Protagonista | Oscar 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Attrice non Protagonista:

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once (VINCITORE)

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – Gli Spiriti dell’Isola

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Attore non Protagonista:

Brendan Gleeson – Gli Spiriti dell’Isola

Judd Hirsch – The Fabelmans

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once (VINCITORE)

Brian Tyree Henry – Causeway

Barry Keoghan – Gli Spiriti dell’Isola

Miglior Regista – Miglior Documentario | Oscar 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Regista:

Martin McDonagh – Gli Spiriti dell’Isola

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

Daniel Scheinert e Daniel Kwan (Daniels) – Everything Everywhere All at Once (VINCITORE)

Todd Field – Tár

Steven Spielberg – The Fabelmans

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Documentario:

All That Breathes

Tutta la Bellezza e il Dolore

Navalny (VINCITORE)

Fire of Love

A House Made of Splinters

Miglior Sceneggiatura non Originale – Miglior Cortometraggio Documentario | Oscar 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Sceneggiatura non Originale:

Living

Women Talking – Il diritto di Scegliere (VINCITORE)

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Top Gun: Maverick

Glass Onion – Knives Out

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Cortometraggio Documentario:

Raghu, il piccolo elefante (VINCITORE)

The Martha Mitchell Effect

How Do You Measure a Year?

Haulout

Stranger at the Gate

Miglior Sceneggiatura Originale – Migliori Effetti Speciali | Oscar 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Sceneggiatura Originale:

Everything Everywhere All at Once (VINCITORE)

Triangle of Sadness

Tár

Gli Spiriti dell’Isola

The Fabelmans

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliori Effetti Speciali:

Top Gun: Maverick

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Avatar 2 (VINCITORE)

Miglior Cortometraggio d’Animazione – Migliore Colonna Sonora | Oscar 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Cortometraggio d’Animazione:

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I think I Believe it

The Flying Sailor

Ice Merchants

Il Bambino, la Talpa, La volpe e il Cavallo (VINCITORE)

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Colonna Sonora:

Babylon

Gli Spiriti dell’Isola

Niente di nuovo sul fronte occidentale (VINCITORE)

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Miglior Fotogfrafia – Miglior Trucco | Oscar 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Fotogfrafia:

Empire of Light

Bardo, la cronaca falsa di alcune verità

Tár

Niente di nuovo sul fronte occidentale (VINCITORE)

Elvis

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Trucco:

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Batman

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Whale (VINCITORE)

Migliori Costumi – Miglior Montaggio | Oscar 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliori Costumi:

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever (VINCITORE)

Elvis

La signora Harris va a Parigi

Everything Everywhere All at Once

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Montaggio:

Top Gun: Maverick

Gli Spiriti dell’Isola

Tár

Everything Everywhere All at Once (VINCITORE)

Elvis

Migliore Scenografia – Miglior Sonoro | Oscar 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliore Scenografia:

Babylon

Niente di nuovo sul fronte occidentale (VINCITORE)

Elvis

The Fabelmans

Avatar 2

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Sonoro:

Top Gun: Maverick (VINCITORE)

Avatar 2

The Batman

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Elvis

Ci vediamo l’anno prossimo!

E questi erano tutti i vincitori alla cerimonia degli Oscar 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate di queste premiazioni qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

