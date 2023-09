Licantropus: edizione a colori in arrivo su Disney+

Licantropus fa il suo ritorno a sorpresa su Disney+ in un’edizione completamente a colori

Lo scorso ottobre 2022, Marvel ci ha deliziato con quello che è stato il primo mediometraggio targato Marvel Cinematic Universe dedicato al personaggio di Jack Russell, Licantropus (in originale Werewolf By Night). Questo è stato un esperimento per rinnovare un po’ il franchise, portando altro oltre film e serie tv all’interno della lunga storyline (da seguire in ordine cronologico, che potete trovate qui). Un esperimento più che riuscito! Il mediometraggio mostra una violenza e un’oscurità mai viste prima nel MCU, dando forse inizio a una sezione sovrannaturale e dark dell’enorme mitologia Marveliana.

Licantropus: ritorno in edizione a colori

Marvel ha deciso di spaventarci con questa notizia a sorpresa rilanciando Licantropus in un’edizione a colori su Disney+ questo 20 ottobre. Un ritorno che incuriosirà sicuramente chi ha amato questo speciale di Halloween, caratteristico per il filtro in bianco e nero che rendeva tutto molto più tetro, regalandoci vibes da film horror classici degli anni 40. Questo mediometraggio ha il suo fascino esattamente per questa caratteristica data esclusivamente a Licantropus, ci domandiamo se l’edizione a colori ci regalerà lo stesso impatto avuto con il suo primo rilascio.

Licantropus narra una vicenda in cui Jack Russell (Gael García Bernal) si addentra all’interno di una gilda di cacciatori, radunati da Verusa, vedova di Ulysses Bloodstone. I cacciatori dovranno affrontare una caccia per dare prova di essere meritevoli della Bloodstone, antica reliquia appartenuta ad Ulysses in grado di indebolire i mostri. Jack prenderà parte alla caccia, ad affiancarlo ci sarà Elsa (Laura Donnelly), figlia di Ulysses, insieme collaboreranno per raggiungere i loro obiettivi. Vi ricordiamo che l’appuntamento è fissato per il 20 ottobre.

Rimanete aggiornati con noi su tuttotek.it per saperne sempre di più sul Marvel Cinematic Universe e tanto altro, in attesa di scoprire cos’altro ci mostrerà il lato oscuro della Marvel.

