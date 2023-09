Recensione Baldur’s Gate 3: un nuovo colosso

In questa recensione vi parleremo nel dettaglio di Baldur’s Gate 3, il nuovo CRPG sviluppato e pubblicato da Larian Studios

Se siete degli amanti dei giochi di ruolo classici allora sicuramente avrete messo gli occhi su Baldur’s Gate 3. Questo nuovo CRPG targato Larian Studios è stato pubblicato ad inizio agosto su PC e recentemente è finalmente arrivato anche su PS5. Dal day one ad oggi noi abbiamo avuto modo di provare ampiamente Baldur’s Gate 3 e in questa recensione ve ne parleremo nel dettaglio.

Nascita di un eroe | Recensione Baldur’s Gate 3

Ovviamente ogni RPG che si rispetti inizia con la creazione del personaggio. Durante questa fase potrete dar vita al vostro protagonista andando a scegliere tra un gran numero di opzioni di personalizzazione. Innanzitutto dovrete decidere a quale delle tante razze del Faerûn (il continente in cui si svolge la storia) appartiene il vostro personaggio. In totale sono presenti ben 11 razze giocabili e molte di esse presentano addirittura numerose sotto-razze. Ogni razza influenzerà in qualche modo l’estetica del vostro personaggio e ognuna di esse possiede caratteristiche e abilità uniche che potrete sfruttare nel corso dell’avventura.

Oltre alla razza, ovviamente, potrete scegliere anche una delle 12 classi giocabili presenti in Baldur’s Gate 3. Queste classi sono prese tra alcune delle più famose di D&D e ognuna di esse possiede delle meccaniche uniche e delle particolarità che andranno ad influenzare sensibilmente il modo in cui interagirete col mondo di gioco sia nel mezzo dei combattimenti che fuori. In più potrete personalizzare ulteriormente il vostro stile di gioco scegliendo una delle tante sotto-classi disponibili alla creazione del personaggio oppure raggiunto un dato livello.

Come se non bastasse poi volendo potrete rendere il vostro personaggio ancora più unico grazie alla multiclasse. La multiclasse è una feature che vi permette di selezionare una classe diversa ogni volta che salite di livello, creando così un PG in grado di utilizzare contemporaneamente abilità e incantesimi di classi diverse.

Oltre a classe e razza, durante la creazione del personaggio potrete anche decidere come distribuire i vostri punti caratteristica e scegliere un background. Il background selezionato vi darà competenza (della competenza parleremo meglio in seguito) in alcune abilità specifiche, ma non solo. Il background scelto servirà anche da linea guida per come interpretare il vostro personaggio. Fare delle azioni in linea con il vostro background infatti vi permetterà di ottenere punti ispirazione che potrete spendere in alcune situazioni per riprovare un lancio di dadi.

Infine ovviamente nel corso della creazione del PG potrete anche modificare l’aspetto del vostro personaggio. L’editor del PG però nel complesso non ci ha soddisfatto molto dato che, per gli standard di un RPG di questo tipo, offre fin troppe poche opzioni di personalizzazione.

La quinta edizione | Recensione Baldur’s Gate 3

Essendo un videogioco, Baldur’s Gate 3 si differenzia molto dal classico Dungeons & Dragons ma, nonostante ciò, il gioco si basa comunque sul regolamento della quinta edizione. Questo vuol dire che le caratteristiche di ogni personaggio sono le sei classiche di D&D (forza, destrezza, costituzione, intelligenza, saggezza e carisma) e che il gioco sfrutta numerose meccaniche tipiche del gioco da tavolo. Ad esempio è presente l’iniziativa per decidere l’ordine dei turni in battaglia (stabilita da un tiro di dadi sommato al valore di destrezza), le azioni divise in bonus e normali, i tiri di dadi per colpire i nemici e così via.

Inoltre ovviamente sono presenti anche le principali abilità passive presenti in D&D quinta edizione. Tutti i personaggi hanno accesso a queste diciotto abilità ed ognuna di esse è influenzata da una specifica caratteristica. Per esempio le abilità che richiedono agilità come acrobazia o furtività sono legate alla destrezza, mentre quelle dedicate ad interagire con le persone come persuasione o intimidire si basano sul carisma. Il valore di ogni abilità quindi è solitamente basato sul modificatore della caratteristica a cui è legato, un bonus calcolato automaticamente in base al suo punteggio.

Però, anche se i personaggi hanno accesso a tutte le abilità, non tutti saranno in grado di sfruttarle allo stesso modo. In base a fattori come classe, razza, background e così via potrete infatti ottenere competenza in una data abilità. La competenza raddoppia il bonus di caratteristica che viene applicato all’abilità, permettendovi così di utilizzarla in maniera molto più efficace.

Le abilità saranno fondamentali nel corso della vostra avventura dato che dovrete sfruttarle praticamente per ogni cosa. Ogni volta che per esempio proverete a scassinare una serratura, persuadere qualcuno o indagare su qualcosa dovrete fare una relativa prova di abilità. In questi casi dovrete lanciare un dado a venti facce, sommarci il bonus abilità (ed eventuali modificatori situazionali) e controllare se il risultato supera il valore richiesto dalla prova.

La vostra storia | Recensione Baldur’s Gate 3

La storia di Baldur’s Gate 3 ha un inizio a dir poco spettacolare. La vostra avventura infatti inizierà a bordo di un vascello mindflayer, un veicolo vivente controllato da una razza di creature extraplanari che sognano di sottomettere e schiavizzare tutti gli altri esseri viventi. Questi terribili mostri hanno rapito tantissimi innocenti tra cui anche il vostro protagonista e come se non bastasse hanno inserito nel vostro cervello un parassita che vi trasformerà in uno di loro.

La situazione sembrava disperata, ma fortunatamente ad un certo punto la nave viene attaccata da un esercito di Githyanki, dei guerrieri che hanno giurato di dare la caccia ai mindflayer. Grazie al caos generato dalla battaglia potrete finalmente liberarvi dalla vostra prigionia e, con l’aiuto di altri prigionieri come voi, riuscirete finalmente a scappare facendo schiantare il vascello.

Una volta liberi però vi troverete nel mezzo del nulla e con un parassita potenzialmente letale nella vostra testa, quindi dovrete mettervi il più in fretta possibile in cerca di qualcuno in grado di aiutarvi. Purtroppo però ben presto scoprirete che la situazione in cui vi trovate è molto più complicata del previsto e per trovare una cura dovrete prendere parte ad un viaggio che cambierà il destino del Faerûn.

Nel complesso da qui in poi la storia proseguirà in maniera molto classica, ma nonostante ciò riesce comunque a rendersi interessante grazie ad una buona narrazione, a dei personaggi ben caratterizzati e all’inserimento di alcuni elementi abbastanza originali. Il maggiore punto di forza di Baldur’s Gate 3 però non è tanto la storia in se, ma il modo in cui il giocatore la influenza attraverso le sue azioni. Sin dalla fine dell’introduzione infatti sarete costantemente messi di fronte ad una miriade di scelte che andranno ad influenzare in maniera concreta il proseguo dell’avventura. Come se non bastasse poi non vi troverete quasi mai davanti a dei semplici bivi e spesso avrete la possibilità di agire in tanti modi diversi per raggiungere il vostro obiettivo.

Il titolo inoltre offre anche ai giocatori una grandissima libertà nell’interpretazione del proprio personaggio. Tante scelte ed opzioni di dialogo infatti saranno disponibili solamente in base ad elementi come classe, razza, background e azioni passate del vostro PG.

Compagni di avventure | Recensione Baldur’s Gate 3

Come in ogni RPG che si rispetti, anche in questo titolo sono presenti tantissime missioni secondarie che si affiancano alla principale. In Baldur’s Gate 3 però anche le missioni secondarie sono estremamente curate, profonde e interessanti. Inoltre, anche se magari non avranno sempre un impatto diretto sulla quest principale, spesso completando queste missioni potrete comunque lasciare in qualche modo il segno nel mondo di gioco. Certo, ci sono comunque degli NPC che vi affideranno richieste banali come l’eliminazione di un mostro pericoloso o la ricerca di un oggetto perduto, ma nel complesso queste missioni dimenticabili sono davvero poche.

Inoltre ad affiancare le normali missioni secondarie del gioco ci sono anche le quest legate ai vostri compagni. Nel corso della storia infatti avrete modo di far entrare nel vostro gruppo diversi personaggi che vi accompagneranno durante l’avventura ed ognuno di essi avrà la propria storia. Per legare maggiormente con loro avrete la possibilità di aiutarli con le loro personali missioni che spesso andranno a superare di gran lunga le altre secondarie per quanto riguarda varietà e complessità.

Se però da una parte abbiamo apprezzato moltissimo le missioni dei compagni, dall’altra abbiamo apprezzato meno il modo in cui interagiscono con il vostro PG. Spesso infatti il modo in cui questi personaggi si approcciano al protagonista ci è sembrato un po’ troppo strano e forzato. Tantissime volte infatti ci è capitato che compagni con cui avevamo a malapena parlato un paio di volte si dichiarassero follemente innamorati di noi. Inoltre le relazioni sentimentali o di amicizia con questi personaggi purtroppo non ci sono sembrate molto profonde anche una volta sviluppate.

Combattimento tattico | Recensione Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 è un GDR strategico e come tanti titoli di questo tipo si basa su delle battaglie a turni. Di norma potete viaggiare con un party composto da un massimo di 4 membri e una volta incontrato un gruppo di nemici lo scontro avrà inizio e l’ordine dei turni di tutti i personaggi sarà stabilito grazie ad un tiro iniziativa. Una volta arrivato il turno di uno dei membri del vostro party potrete prenderne il controllo direttamente e impartirgli diversi comandi.

Durante il suo turno infatti un personaggio è in grado di muoversi, interagire con gli oggetti presenti nell’ambiente ed eseguire due tipologie di azioni diverse. Infatti, proprio come accade nel classico D&D da tavolo, anche in Baldur’s Gate 3 esiste la possibilità di eseguire ad ogni turno un’azione standard e un’azione bonus. Le azioni standard sono ad esempio gli attacchi con arma, gli incantesimi e le abilità offensive, mentre quelle bonus sono azioni più semplici e immediate come salti, spintoni e alcuni incantesimi di supporto. Esistono inoltre anche le reazioni, cioè particolari abilità che è possibile utilizzare automaticamente durante il turno di un nemico al verificarsi di determinate condizioni.

Come potete vedere le meccaniche principali che regolano gli scontri non sono particolarmente complicate, ma questo non vuol dire che le battaglie non siano complesse. La semplicità delle meccaniche infatti è bilanciata grazie all’enorme varietà offerta dai membri del vostro party. Ogni classe del gioco infatti può contare su una valanga di abilità e incantesimi unici che potrete sfruttare in tanti modi diversi per avere la meglio in battaglia.

A rendere gli scontri ancora più interessanti e complessi contribuiscono anche cose come la conformazione del terreno e i pericoli ambientali. I luoghi che fanno da sfondo alle vostre battaglie infatti sono sempre pieni di elementi che possono semplificare o complicare i combattimenti, come ad esempio alture, trappole, baratri, coperture, barili infiammabili e così via. Tutti questi elementi contribuiscono a rendere ogni battaglia diversa dalla precedente e riescono anche ad offrire tante opportunità in più alle classi più semplici.

Alla scoperta del mondo | Recensione Baldur’s Gate 3

Un altro aspetto di Baldur’s Gate 3 che ci ha sorpreso davvero molto è il level design. Infatti, nonostante il gioco sia davvero immenso, abbiamo comunque notato un’estrema cura in ogni singola area del gioco. Baldur’s Gate 3 è un titolo open map e di conseguenza avrete la possibilità di spostarvi liberamente all’interno di diverse regioni molto grandi. Queste macro aree sono molto curate e presentano un gran numero di punti di interesse come accampamenti, villaggi, grotte e tesori, ma sicuramente i dungeon son i luoghi che ci hanno sorpreso di più.

Nel corso della vostra avventura infatti avrete modo di visitare tanti dungeon diversi e incredibilmente ognuno di essi sarà completamente diverso dal precedente. Questi luoghi infatti, oltre ad essere caratterizzati da un’estetica e dei layout differenti, vi metteranno di fronte anche ad un gran numero di situazioni diverse. Ad esempio potreste imbattervi in distese di trappole, prove da superare, percorsi difficili da attraversare, imboscate e così via. Per non parlare poi dei tantissimi segreti e tesori nascosti in lungo e in largo.

Grazie alla varietà di luoghi e situazioni, esplorare il mondo di Baldur’s Gate 3 sarà sempre un piacere e non vi sembrerà mai di imbattervi in qualcosa di già visto. Inoltre l’esplorazione viene sempre ricompensata da qualcosa di valore, che siano potenti oggetti rari o semplici somme di denaro.

Massima libertà | Recensione Baldur’s Gate 3

Come vi abbiamo già detto nei precedenti paragrafi, Baldur’s Gate 3 è un titolo che lascia davvero molta libertà al giocatore. Questa libertà però non si applica solamente all’interpretazione del personaggio e ai combattimenti, ma anche alle interazioni con il mondo di gioco e i suoi abitanti.

Durante la vostra avventura ovviamente vi troverete davanti a numerosi ostacoli e in questi casi avrete sempre tantissime possibilità diverse per superarli. Ad esempio se vi trovate davanti ad una porta chiusa a chiave, potete star certi che ci saranno sempre almeno più di due modi diversi per superarla. Oltre a scassinare la serratura per esempio potreste scovare un percorso alternativo che vi porta dall’altra parte, trovare una chiave, oppure semplicemente buttare giù la porta con degli esplosivi.

Come se non bastasse poi anche al di fuori del combattimento potrete utilizzare tantissime abilità e incantesimi per ottenere ciò che volete. Ad esempio se dovete superare un terreno in fiamme potete usare un incantesimo di teletrasporto oppure spegnere l’incendio evocando dell’acqua, mentre se invece volete rubare qualcosa in piena vista potete creare delle illusioni per distrarre il proprietario o evocare una coltre di oscurità per non essere visti.

Baldur’s Gate 3 inoltre presenta una meccanica di stealth che, nonostante non sia uno degli elementi principali del gioco, risulta davvero ben fatta. Volendo infatti con la semplice pressione di un tasto potrete entrare in modalità furtiva e provare a spostarvi senza essere visti. Mentre vi muovete furtivamente potrete vedere a schermo il raggio di visione degli altri NPC nei paraggi e le probabilità di essere visti saranno influenzati del valore di furtività del vostro PG e da fattori come l’illuminazione o il rumore emesso. La furtività è una meccanica molto utile che può essere usata sia per aggirare pericoli che per cogliere di sorpresa dei nemici ignari.

Qualche angolo da smussare | Recensione Baldur’s Gate 3

Con Baldur’s Gate 3, Larian Studios è riuscita a riproporre perfettamente l’iconico immaginario di D&D. Grazie al suo stile molto classico, il team è infatti riuscito a creare in maniera perfetta il mondo del Faerûn, dando tanta personalità sia alle ambientazioni che alle splendide creature che affronterete durante l’avventura.

Nel complesso Larian si è comportata abbastanza bene anche sul fronte tecnico, ma qui invece purtroppo sono incappati in alcuni problemini. Nonostante non sia proprio un titolo leggero, Baldur’s Gate 3 sembra essere comunque ottimizzato abbastanza bene e riesce a mantenere delle buone prestazioni anche sui PC di fascia media. Il titolo però soffre un po’ a causa dei caricamenti lenti e di una scomodità legata ai controlli.

Durante la vostra partita infatti spesso vi capiterà che per andare in un punto il vostro protagonista decida di prendere una strada diversa da quella che volevate, incappando così in trappole o imboscate nemiche. Inoltre spesso sarete anche costretti prendere manualmente il controllo di ogni singolo membro del vostro party per superare dei percorsi accidentati ed evitare che rimangano incastrati o che finiscano con l’ammazzarsi.

Oltre a queste scomodità che col tempo rischiano di diventare frustranti, il gioco soffre anche a causa di un’estrema delicatezza e instabilità dei trigger. Spesso infatti ci è capitato che alcuni compagni commentassero anticipatamente delle scelte che noi non avevamo ancora fatto e in alcuni casi abbiamo anche riscontrato grosse difficoltà a far si che determinate situazioni all’apparenza banali si ripetessero.

Infine il titolo purtroppo è afflitto da un gran numero di bug abbastanza frequenti. Per fortuna non stiamo parlando di nulla di grave, ma avere costantemente a che fare con indicatori di missione che restano perennemente sulla mappa, equipaggiamenti che spariscono e improvvisi cambiamenti estetici alla lunga causa qualche fastidio.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Baldur’s Gate 3. In passato Larian Studios ha già dimostrato tante volte di essere un team molto abile e con questo nuovo titolo non ha fatto altro che sottolineare ancora di più la sua bravura. Baldur’s Gate 3 è un titolo che incredibilmente vanta una cura davvero estrema in ogni suo aspetto nonostante l’enorme mole di contenuti che offre.

La storia principale del gioco è ben narrata e diventa sempre più interessante man mano che andrete avanti nell’avventura, ma allo stesso tempo le missioni secondarie non sono affatto da meno e riusciranno a tenervi incollati alla tastiera per ore ed ore grazie a scenari sempre diverse e personaggi davvero ben caratterizzati. Quello che però contribuisce maggiormente a rendere la storia del gioco così interessante è il modo in cui il giocatore è in grado di influenzarla con le sue scelte.

Sin dalle primissime ore di gioco il titolo infatti vi permette di creare un personaggio che sarete liberi di interpretare come meglio credete e che in base alle vostre scelte finirà col cambiare sensibilmente le sorti del mondo di gioco. Inoltre è possibile ritrovare questa libertà anche nel gameplay, dato che il titolo vi metterà sempre davanti ad un gran numero di situazioni diverse che voi sarete liberi di superare nel modo che preferite. Insomma, nonostante qualche lato negativo come un editor del personaggio non molto profondo, delle relazioni con i compagni poco riuscite e alcune carenze tecniche, Baldur’s Gate 3 risulta essere a tutti gli effetti un CRPG davvero eccezionale e uno dei migliori videogiochi basati su D&D mai creati (specialmente considerando che volendo è possibile giocarlo dall’inizio alla fine in cooperativa con i propri amici come se fosse una vera e propria campagna di D&D).

Baldur’s Gate 3 è disponibile ora per PC e PS5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.