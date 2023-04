Serie tv Marvel in ordine cronologico: come orientarsi nel MCU

Il MCU è in continua espansione anche sul piccolo schermo con l’arrivo di tantissime serie tv: ecco l’ordine cronologico dei titoli Marvel

Negli ultimi anni sono uscite, e continuano ad essere annunciate, una miriade di serie tv dell’universo Marvel. Questa sono parte integrante del Marvel Cinematic Universe cominciato solo sul grande schermo, e si inseriscono nella storyline in diversi momenti. In questa guida vogliamo provare a fornirvi una bussola per orientarvi tra i vari titoli, dandovi una indicazione dell’ordine cronologico degli eventi narrati nelle serie tv Marvel.

Se infatti il MCU è composto da ben 23 film già approdati nelle sale e altri 11 in arrivo nei prossimi anni, va detto che anche in ambito televisivo la situazione è in continua evoluzione. Per il momento sono infatti 15 gli show televisivi legati al franchise, tra titoli usciti su Netflix, Hulu, ABC, Freeform e infine Disney+, che attualmente ne detiene il monopolio con ben 11 serie già annunciate nella fase 5, con Secret Invasion che aprirà le danze a giugno. Qui di seguito ve li elenchiamo ordinati cronologicamente sulla base degli eventi raccontati all’interno di ogni avventura.

1. Agents of S.H.I.E.L.D. | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato tra il 1931-2019, questa serie abbraccia nel corso delle sue stagioni un arco narrativo lunghissimo occupandosi della storia dell’agenzia segreta formatasi per tenere sotto controllo il paranormale in un mondo popolato da supereroi e supercattivi. Tra viaggi nel tempo e nemici formidabili decisi ad annientare lo S.H.I.E.L.D., non mancano azione e divertimento. Nel cast Clark Gregg (Phil Coulson), Ming-Na Wen (Melinda May), Brett Dalton (Grant Ward/Hive), Chloe Bennet (Daisy “Skye” Johnson/Quake).

2. Agent Carter – Stagione 1 (2015) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 1946. Nell’immediato secondo dopoguerra, Peggy Carter, l’agente dell’SSR (Strategic Scientific Reserve) si ritrova costretta a bilanciare il suo lavoro con la missione segreta affidatale da Howard Stark, incastrato con l’accusa di aver venduto armi letali al nemico. Per ripulire il nome dell’uomo, Peggy deve trovare i veri responsabili e recuperare le armi, assistita dal fedele maggiordomo di Stark, Edwin Jarvis. Durante le indagini lo SSR si confronta con l’organizzazione segreta sovietica Leviathan. Nel cast Hayley Atwell (Peggy Carter), James D’Arcy (Edwin Jarvis), Dominic Cooper (Howard Stark).

3. Agent Carter – Stagione 2 (2016) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 1947, segue Peggy Carter dopo la fine degli eventi della prima stagione, quando si trasferisce a Los Angeles per affrontare una minaccia (la nuova Era atomica) proveniente dall’organizzazione segreta del Consiglio dei Nove che rischia di mettere in pericolo molte persone. Trova nuovi amici, una nuova casa e un potenziale nuovo interesse amoroso. Si tratta dell’ultima serie tv del MCU ambientata nel novecento.

4. Daredevil – Stagione 1 (2015) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2014, questa stagione ha dato il la alla stagione d’oro dei Defenders ma anche delle serie tv derivanti dai cinecomic, grazie a una scrittura e sceneggiatura eccellenti, ottime interpretazioni e coreografie al cardiopalma. Privato della vista da bambino, Matt Murdock combatte le ingiustizie come rispettabile avvocato di giorno e nei panni del supereroe Daredevil la notte a Hell’s Kitchen. Nel cast Charlie Cox (Matt Murdock / Daredevil), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Franklin “Foggy” Nelson), Rosario Dawson (Claire Temple), Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk / Kingpin).

5. I Am Groot (2022) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2014, subito dopo gli eventi di Guardiani della Galassia Vol. 1, questa miniserie segue la crescita di Baby Groot, finalmente pronto a muovere i suoi primi passi fuori dalla sua tana, solo per scoprire che bisogna imparare a camminare prima di poter correre. Ogni episodio segue il piccolo albero mentre cresce nella galassia, incontrando nuovi e insoliti personaggi e compiendo nuove avventure.

6. Jessica Jones – Stagione 1 (2015) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2015, Jessica Jones è una investigatrice privata con forza sovrumana, che però vorrebbe farsi una vita per quanto possibile normale. Tuttavia un vecchio nemico, Kilgrave o Uomo Porpora, torna dal passato torna a tormentarla. Questa sinistra figura è in grado di convincere chiunque a fare qualsiasi cosa, e nutre una malata attrazione per Jessica, che però nel frattempo incontra Luke Cage. Nel cast Krysten Ritter (Jessica Jones), Mike Colter (Carl Lucas / Luke Cage), David Tennant (Kilgrave).

7. Daredevil – Stagione 2 (2016) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2015, Daredevil deve tornare in azione nonostante il tentativo di ritirarsi quando le forze del male sono tornate a devastare Hell’s Kitchen. In questo caso il supereroe potrebbe essere costretto a scegliere tra la città e i suoi amici, in particolare dopo lo sconvolgimento nella sua vita provocato dal ritorno di una vecchia conoscenza, Elektra.

8. Luke Cage – Stagione 1 (2016) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2015, segue la storia di Luke Cage, già apparso nella serie di Jessica Jones, che veste i panni dell’invincibile difensore di Harlem e affronta politici corrotti e spietati gangster, oltre ai demoni del suo passato. La sua pelle è impenetrabile, ma si renderà presto conto che sono proprio i suoi poteri a metterlo più in pericolo. Nel cast Mike Colter (Carl Lucas / Luke Cage), Mahershala Ali (Cornell “Cottonmouth” Stokes), Simone Missick (Mercedes “Misty” Knight), Erik LaRay Harvey (Willis Stryker / Diamondback).

9. Iron Fist – Stagione 1 (2017) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2016, segue la storia di Danny Rand, ricco erede di una potente dinastia, creduto morto, che ritorna a casa dopo 15 anni. In realtà durante questo periodo si è esiliato in estremo oriente ed ha svolto un durissimo allenamento per poter essere degno del potere del Pugno d’acciaio. Con questa nuova arma è pronto a rivendicare il passato e a seguire il proprio destino. Nel cast Finn Jones (Danny Rand / Iron Fist), Jessica Henwick (Colleen Wing), Tom Pelphrey (Ward Meachum), Jessica Stroup (Joy Meachum).

10. The Defenders – Stagione 1 (2017) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2016, unisce i supereroi Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, che sono costretti a una convivenza indispensabile per combattere nemici comuni che minacciano New York: i membri di una associazione criminale chiamata la Mano.

11. The Punisher – Stagione 1 (2017) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2016, spiega la storia di Frank Castle, già apparso in Daredevil, un ex marine, determinato a punire i criminali responsabili della morte dei suoi familiari, che si ritrova coinvolto in un complotto più grande di lui. Molta azione e molta violenza, quasi splatter, caratterizzano questa serie che vede Jon Bernthal nei panni del protagonista.

12. Jessica Jones – Stagione 2 (2018) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2017, Jessica Jones si scontra con altri fantasmi del passato e con i misteriosi esperimenti che hanno donato a lei e ad altre persone i superpoteri. Mentre cerca l’origine di questo affare si trova costretta ad affrontare un misterioso killer dalla forza sovrumana. Jessica dovrà ancora una volta affrontare i problemi di una vita da supereroina in un mondo normale.

13. Inhumans – Stagione 1 (2017) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2017 A causa di un colpo di stato i membri della famiglia reale degli “Inumani” si ritrovano dispersi alle Hawaii, dove dovranno salvare se stessi e la razza umana. Nel cast Anson Mount: Freccia Nera, Serinda Swan: Medusa, Ken Leung: Karnak, Eme Ikwuakor: Gorgon, Isabelle Cornish: Crystal, Ellen Woglom: Louise, Iwan Rheon: Maximus.

14. Luke Cage – Stagione 2 (2018) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2017 Mentre fama e responsabilità crescono, la vita di Luke Cage è sconvolta da un misterioso personaggio dotato di poteri speciali e con un piano per conquistare Harlem. Si scoprirà nuovamente paladino anche se distinguere il bene dal male diventerà sempre più difficile.

15. Iron Fist – Stagione 2 (2018) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2017 Mentre nella Chinatown di New York si prepara una guerra tra bande, Danny e Colleen cercano di proteggere gli innocenti e affrontano temibili nemici, vecchi e nuovi. L’azione e gli stunt di combattimento che hanno caratterizzato la prima stagione tornano in questa seconda, che tuttavia pecca un po’ in originalità.

16. Daredevil – Stagione 3 (2018) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2017, con Wilson Fisk che riguadagna terreno, Matt Murdock cerca di risorgere dalle ceneri della sua vita, pronto a fare tutto il possibile per proteggere Hell’s Kitchen. Ancora una volta sarà chiamato a sacrificarsi per il bene dei suoi cari, anche a costo di perderli per sempre.

17. The Punisher – Stagione 2 (2019) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2017, Frank cerca di proteggere un adolescente coinvolto in un oscuro complotto mentre fa di tutto e di più pur di distruggere definitivamente Russo. The Punisher torna più forte e più violento di prima, ma anche più determinato.

18. Cloak and Dagger – Stagione 1 e 2 (2018) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2017, segue la storia di Tandy Bowen e Tyrone Johnson, due adolescenti che scoprono di possedere poteri soprannaturali dopo essersi incontrati casualmente. I due ragazzi dovranno prendere conoscenza delle loro capacità, assumendo gli pseudonimi di Cloak & Dagger. Cercheranno in tutti i modi di combattere il male a New Orleans e di scoprire sempre più particolari riguardanti il loro passato. Nei panni dei protagonisti troviamo Olivia Holt (Tandy Bowen / Dagger) e Aubrey Joseph (Tyrone Johnson / Cloak).

19. Loki (2021) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Primo ingresso della Fase MCU della quale ufficialmente fanno parte anche le serie tv, Loki è ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, anche se segue la storia di un Loki fuggito alla prigionia grazie al Tesseract dopo gli eventi di New York. Loki si ritrova davanti alla Time Variance Authority, un’organizzazione burocratica che esiste al di fuori del tempo e dello spazio. Costretto a rispondere dei suoi crimini contro la cronologia, il Dio dell’Inganno ha una scelta: la sua totale cancellazione dalla realtà o aiutare la TVA ad affrontare una minaccia ancora più grande. Nel cast insime a Tom Hiddleston troviamo anche Owen Wilson nei panni dell’agente Mobius M. Mobius e Sophia Di Martino in quelli di Sylvie, una variante femminile di Loki.

20. WandaVision (2021) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2023. Anche questa serie si sviluppa poco dopo gli eventi di Avengers: Endgame e segue la vita di Wanda Maximoff e Visione in una cittadina idilliaca chiamata Westview, dove cercano di avere un’esistenza il più tranquilla possibile, lontana dal mondo dei supereroi e, soprattutto, nascondendo i loro poteri. Ma quando iniziano a verificarsi degli eventi sempre più strani ed inquietanti, diventa chiaro che quel posto nasconde qualcosa di oscuro. Nel cast Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch) e Paul Bettany (Visione).

21. The Falcon and the Winter Soldier (2021) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Ambientato nel 2023, anche in questo caso dopo essersi riuniti negli ultimi frangenti di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/The Winter Soldier (Sebastian Stan) fanno squadra in un’avventura globale in cui saranno coinvolte vecchie e nuove conoscenze, come Sharon Carter e U.S. Agent, e storici nemici, ad iniziare dal Barone Zemo. Il mondo avrà bisogno nuovamente di Captain America, ma a prendere il suo posto non potrà essere chiunque. Nel cast anche Don Cheadle (James Rhodes / War Machine), Emily VanCamp (Sharon Carter), Daniel Brühl (Helmut Zemo).

22. Hawkeye (2021) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Siamo nella New York City del post blip. L’ex membro dei Vendicatori, Clint Barton (Jeremy Renner), ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà con l’aiuto di Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe, segnata dagli eventi di New York. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton, tornata dal blip, minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

23. Moon Knight (2022) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Difficile individuare il tempo in cui si svolgono i fatti, ma ci sono indizi di contemporaneità degli eventi con quelli del post Endgame. La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti Dei dell’Egitto. Oscar Isaac è il protagonista Marc Spector / Moon Knight, mentre il villain di turno è Ethan Hawke.

24. Ms. Marvel (2022) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

La serie introduce nel MCU la giovane Kamala Khan (Iman Vellani), un’adolescente musulmana americana cresciuta a Jersey City. Accanita gamer e autrice di numerose fan-fiction, la ragazza è un’ammiratrice dei Supereroi con un’immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente come se non riuscisse ad adattarsi a scuola e talvolta anche a casa, almeno finché non ottiene dei veri super poteri proprio come gli eroi che ha sempre ammirato. La vita migliora con i super poteri, giusto?

25. She-Hulk: Attorney at Law (2022) | Serie tv Marvel in ordine cronologico

Poco tempo dopo Endgame Jennifer Walters (Tatiana Maslany), avvocato alle prime armi, entra casualmente in contatto con il sangue del cugino Bruce Banner (Mark Ruffalo) e riceve i suoi stessi poteri che le permettono di trasformarsi nella versione femminile di Hulk. Tuttavia al contrario della versione maschile è in grado di mantenere coscienza del suo alter ego. La donna, designata a causa di ciò a casi che vedono coinvolti superumani, cerca di affrontare la sua complessa vita da avvocato trentenne e single e allo stesso tempo di fare i conti con la sua nuova identità.

Una voca fuori lista: What if…? (2021)

Concludiamo questo elenco delle serie tv Marvel in ordine cronologico con un ottimo anime, ambientato in varie realtà alternative, quindi fuori dalla timeline del MCU. L’avvincente serie reimmagina gli eventi più famosi dei film dell’Universo Cinematografico Marvel creando un multiverso di infinite possibilità. What If…? vede protagonisti i personaggi più amati dai fan, tra cui Peggy Carter, T’Challa, Star-Lord, Doctor Strange, Killmonger, Thor e molti altri. Tutti personaggi animati doppiati dagli attori originali, oltre all’Osservatore, che è anche il narratore della serie. I primi episodi, apparentemente slegati, si rivelano parte di una storyline a se stante che avrà un epilogo epico.

Cosa ne pensate del vasto panorama delle serie tv Marvel? Le avete viste tutte? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguire la nostra pagina dedicata a film e serie tv per rimanere sempre aggiornati!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.