Star mondiali di tutti i settori rendono omaggio a Valentino Rossi tramite un video sui canali social del MotoGP

È ormai noto a tutti che Valentino Rossi, campione di moto GP ha deciso di ritirarsi dalla pista dopo ben 25 anni. L’epopea delle corse di Valentino Rossi è stata quella con il maggior seguito di pubblico da tutti i continenti, con la maggiore copertura mediatica, con il maggior business, senza i quali il motociclismo sarebbe rimasto sport di nicchia.

Infatti il Dottore ha ricevuto proprio al momento del ritiro, alla serata di gala per la chiusura della stagione del motomondiale a Valencia, il premio MotoGP Legend che solitamente è consegnato ai migliori motociclisti dopo qualche anno dalla fine della carriera, premio che ha accettato dichiarando che aveva sempre pensato al suo ultimo giorno da pilota professionista come un incubo, ma invece ne è molto felice grazie anche all’affetto dei colleghi, dei familiari, degli amici e soprattutto dei suoi fan.

Valentino ispirazione proprio per tutti

Non sono soltanto le 26 stagioni di corse e i 9 titoli mondiali a rendere unico il campione di Tavullia, ma anche e soprattutto la sua personalità. Carismatico, determinato combattente e con un’innata carica di simpatia, Valentino ha saputo ispirare i giovani motociclisti venuti dopo di lui e tutti gli sportivi, indipendentemente dalla disciplina, che gareggiano per arrivare al traguardo, tra i quali possiamo ricordare Ronaldo e Gianluigi Buffon (star del calcio), Lewis Hamilton (pilota automobilistico), Pau Gasol (giocatore basket), Roger Federer (tennista), Travis Pastrana (motocrossista), Kelly Slater (surfista).

A restare incollati davanti lo schermo del televisore per seguire attentamente le sue gare eravamo davvero in tantissimi, inclusi alcuni nomi di star di altri settori come Jovanotti, Laura Pausini, Cesare Cremonini, Gianni Morandi, Checco Zalone e persino tre star di Hollywood di caratura mondiale come Keanu Reeves, Tom Cruise e Chris Hemsworth.

Valentino resta l’icona di questo motociclismo show-business di cui ne è stato il principale promoter ed esponente. Fino all’ultimo, Valentino Rossi ha mantenuto intatta la sua popolarità e il suo appeal, dentro e fuori il mondo delle corse.

Potete vedere qui il video tributo che le star di tutti i campi hanno dedicato a Valentino Rossi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.