Disney Plus: come risparmiare con l’abbonamento annuale

Disney Plus, la piattaforma di streaming che mette a disposizione film e serie tv in prima visione e in anteprima esclusiva, permette di risparmiare due mesi di mesi con l’abbonamento annuale

Ormai è noto a tutti il palinsesto di Disney Plus, che tra film e serie tv annovera centinaia di titoli. In occasione del Disney + Day, era stata presentata una offerta in base alla quale il primo mese dell’abbonamento mensile avrebbe avuto il costo di 1,99 €, mentre dal secondo mese, il costo torna a 8,99 €/mese.

A prescindere però da questa offerta una tantum, resta ferma la promozione sull’abbonamento annuale a Disney Plus, ad un costo pari a 89,90 €. Il rinnovo è automatico e la disdetta sempre gratuita.

Cosa offre Disney Plus con l’abbonamento annuale

Il tuo abbonamento ti consente di avere accesso a film, serie TV, documentari, cartoni animati, corti, live-action e molto altro ancora. Il catalogo Disney + è in costante aggiornamento, esattamente come accade per quello di Netflix e Prime Video. L’abbonamento annuale garantisce un intrattenimento sempre ricco, coinvolgente e aggiornato.

I 6 mondi disponibili, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star contengono classici intramontabili e nuove uscite, anteprime e show per soddisfare a 360° la fame di film e serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.