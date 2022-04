David Lynch a Cannes con un nuovo film? Ecco le indiscrezioni sul Festival

Variety ha diffuso le proprie predizioni sulla line-up del Festival di Cannes 2022: è presente anche David Lynch con un nuovo misterioso film

Il 17 maggio prenderà il via il Festival di Cannes 2022 e, nonostante non si sappia ancora con esattezza quali film vi parteciperanno, le voci a riguardo si fanno sempre più forti. Variety ha rilasciato nelle ultime ore un’esclusiva sui possibili concorrenti al Festival, rivelando non poche soprese. La principale è la presenza di David Lynch con un nuovo film, di cui ancora non si sa nulla. Sarebbe il grande ritorno dietro la macchina da presa per il regista statunitense, che ha praticamente abbandonato il mestiere nel corso degli ultimi anni. Scopriamo di più su tutte le novità degli ultimi giorni!

Cosa sappiamo | David Lynch a Cannes con un nuovo film

Variety cita due fonti ben informate vicine al festival che danno per certo che tra i film che parteciperanno ci sarà un nuovo lungometraggio di David Lynch. L’ultimo lavoro è Inland Empire – L’impero della mente, datato 2006. Il misterioso nuovo film avrebbe nel cast una delle sue muse, Laura Dern, oltre ad altri suoi ricorrenti attori. Si sapeva che l’imprevedibile filmmaker di Missoula, dopo Twin Peaks – Il ritorno, era al lavoro su un altro progetto, ma finora si era parlato di una nuova serie tv, se non di una continuazione delle avventure dell’agente Cooper e compagnia. A quanto pare invece si tratta di un film a sé, come ipotizza Variety. A questo punto, qualunque sia l’ipotesi valida, varrebbe la pena di andare a Cannes anche solo per poter assistere al ritorno di Lynch sulla Croisette.

Ma le sorprese non finiscono qui. Variety ha infatti rilasciato una lista completa di 18 film, che secondo fonti attendibili dovrebbero partecipare al prossimo Festival di Cannes. Scopriamola insieme:

Crimes of the Future di David Cronenberg

of the Future di David Cronenberg Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski

di Joseph Kosinski Elvis di Baz Luhrmann

di Baz Luhrmann Three Thousand Years of Longing di George Miller

di George Miller Showing Up di Kelly Reichardt

di Kelly Reichardt Lightyear – La vera storia di Buzz di Angus MacLane

di Angus MacLane L’immensità di Emanuele Crialese

di Emanuele Crialese Scarlet di Pietro Marcello

di Pietro Marcello Broker di Hirokazu Kore-eda

di Hirokazu Kore-eda Love Life di Koji Fukada

di Koji Fukada Decision to Leave di Park Chan-wook

di Park Chan-wook Holy Spider di Ali Abbasi

di Ali Abbasi Boy from Heaven di Tarik Saleh

di Tarik Saleh Hanging Gardens di Ahmed Al-Daradji

di Ahmed Al-Daradji Les cinq Diable di Arnaud Desplechin

di Arnaud Desplechin Tori et Lokita di Luc Dardenne e Jean-Pierre Dardenne

di Luc Dardenne e Jean-Pierre Dardenne Tchaikovsky’s Wife di Kirill Serebrennikov

di Kirill Serebrennikov Triangle of Sadness di Ruben Ostlund

Cosa ne pensate dei possibili titoli in programma a Cannes? Credete che David Lynch si presenterà con un nuovo film? Fateci sapere la vostra nei commenti!

