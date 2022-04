PlayStation VR2: in arrivo, finalmente, nel 2023?

Dopo mesi e mesi di voci di corridoio, sembra proprio che il PlayStation VR2 potrebbe arrivare ufficialmente nel 2023

La notizia riguardo ad un PlayStation VR2 era già arrivata, e riecheggiata, a partire da gennaio 2021, ma sembra che Sony stia fissando una data definitiva per il lancio di questo nuovo ed attesissimo hardware che prosegue lungo la via del cambiamento per come intendiamo i videogiochi. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

PlayStation VR2: non solo visori

Come tutti noi già sappiamo, la Sony ha avuto non pochi problemi di fornitura per quanto riguardava la PS5, uscita l’anno scorso e praticamente introvabile nelle prime settimane sugli scaffali, ma alcuni insider hanno fatto presagire che il nuovo PlayStation VR2 potrebbe diventare una realtà concreta nel 2023. Ad ogni modo vi lasciamo il tweet “incriminato” qui sotto.

Prendiamo comunque la notizia con le dovute pinze, anche perché i rimandi della Sony sono diventati quasi una costante, ma possiamo comunque dire che la “grande S” ha decisamente ampliato il suo bacino di utenza quindi non dovrebbe mancare poi così tanto al piacevole annuncio. Usiamo il condizionale perché, al momento, non c’è ancora stato un annuncio ufficiale, ma speriamo che arrivi il più presto possibile.

VR display shipments to rise >50% to >15M in 2022 despite delays to 2023 at Apple and Sony. Big jump forecasted in 2023.https://t.co/4m1FfgkeoM — Ross Young (@DSCCRoss) April 11, 2022

Rimanendo sempre in tema di visori, sembra che il titolo Horizon: Call of the Mountain sia in fase di sviluppo avanzato e potrebbe essere dunque il primo gioco a girare su questo nuovo hardware. Ricordiamo inoltre che questo titolo porta la firma di Firesprite Studios e di Guerrilla Games (la stessa dietro alla serie di Killzone, Horizon ed il quasi inosservato Shellshock: Nam ’67).

