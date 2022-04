ADATA: presenta l’SSD esterno SE880 ultra compatto

ADATA Technology annuncia oggi l’ SSD esterna ADATA SE880 ultra compatta, vediamola insieme nel dettaglio

ADATA Technology, produttore di moduli DRAM ad alte prestazioni, accessori mobile, prodotti da gaming, e soluzioni industriali annuncia oggi l’unità a stato solido (SSD) esterna ADATA SE880. Questo ultimo SSD esterno di ADATA supporta USB 3.2 Gen2 x2, è dotato di una porta di tipo C e offre prestazioni di lettura fino a 2000 MB/s. Tutto questo è racchiuso in un fattore di forma ultra compatto, risultando che più piccolo di una custodia AirPods. Questi attributi lo rendono perfetto per i creator di contenuti e i gamer di console in movimento.

SSD SE880: Velocità di trasmissione di 20 Gb/s

L’SE880 supporta USB 3.2 Gen2 x2 ed è in grado di fornire una velocità di trasmissione di 20 Gb/s. Questo è due volte più veloce di USB 3.2 Gen 2×1 e quattro volte più veloce di USB 3.2 Gen 1×1. Ciò consente all’SE880 di raggiungere velocità di lettura/scrittura fino a 2000 MB/s, circa venti volte più veloci dei normali dischi rigidi esterni. Questa incredibile velocità offre la massima comodità ai creator, consentendo loro di accedere e modificare file di grandi dimensioni direttamente sull’SE880, eliminando la necessità di trasferire i file sul proprio PC in anticipo. L’SE880 è disponibile nelle varianti da 500 GB e 1 TB.

Compatibilità senza problemi per gli spostamenti

Supportando molte delle ultime console di gioco, l’SE880 è l’ideale per archiviare tonnellate di giochi senza occupare troppo spazio fisico, perfetto per i giocatori accaniti di console in movimento. La straordinaria velocità di lettura offerta dall’SE880 consentirà ai giocatori di caricare i propri giochi direttamente senza interruzioni. Inoltre, che si tratti di Android, macOS, Windows o altri sistemi operativi, gli utenti non dovranno preoccuparsi della compatibilità a casa o in movimento. Possono connettersi facilmente tramite la sua porta di tipo C, fare le proprio cose e via senza troppi pensieri.

