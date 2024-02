Scopriamo il primo trailer di Cinderella’s Revenge, il nuovo horror che mostra una Cenerentola molto diversa da quella che conosciamo

Dolce, buona ed indifesa. Queste le caratteristiche che probabilmente siamo abituati a collegare al personaggio di Cenerentola che, dal suo debutto al cinema, fino all’ultima versione, è stata sempre mostrata come una ragazza dalle caratteristiche positive. Ora, con l’uscita di Cinderella’s Revenge potrebbe non essere più così. L’horror diretto da Andy Edwards si appresta a tingere di rosso la trama di questa fiaba, come già era accaduto per altri grandi classici come Winnie The Pooh, trasposto in versione horror in Winnie The Pooh: Sangue e Miele. Finalmente abbiamo a disposizione un trailer che ci permetterà di farci una prima idea sul film.

Il trailer | Cinderella’s Revenge: il trailer dell’horror dedicato a Cenerentola

Grazie ad Entertainment Weekly abbiamo a disposizione le primissime immagini di questa pellicola, ricca di suspense, colpi di scena e sangue. Dalle prime immagini sembrerebbe proprio che Cinderella’s Revenge riprenda il filone della trama originale, donando però alla protagonista un nuovo tratto distintivo: la voglia di vendetta.

Trama e cast

Da ciò che sappiamo, Cinderella’s Revenge riporterà in scena la tragica storia di Cenerentola, costretta dalla sua Matrigna a starsene rinchiusa in casa, senza poter partecipare al ballo organizzato allo scopo di far trovare al Principe una sposa. In aiuto della ragazza, arriverà la Fata Madrina che, dopo averla aiutata a partecipare al ballo, le donerà una maschera magica. Indossandola, Cenerentola si libererà della sua celebre innocenza, per trasformarsi in una terribile assassina, con una grande sete di vendetta.

Ad interpretare questa versione spietata di Cenerentola sarà l’attrice Lauren Staerck. Al suo fianco Stephanie Lodge, Natasha Henstridge, Beatrice Fletcher, Darrell Griggs e Megan Purvis. La pellicola, che in Italia non ha ancora una data d’uscita ufficiale, arriverà negli Stati Uniti il 26 aprile 2024.

