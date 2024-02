Bologna-Fiorentina: dove vedere la partita?

Il recupero della giornata 21 vedrà sfidarsi Bologna-Fiorentina: ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme con questo articolo

I diritti televisivi sono divenuti parte integrante del mondo del calcio, sempre più in completa evoluzione. Il volto della Serie A si è trasformato e, attualmente, la programmazione è suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. Questa nuova dinamica favorisce chiaramente le società, ma mette in difficoltà i tifosi, che si ritrovano a cercare numerose informazioni in merito. L’articolo in questione vuole dunque dare una risposta alle domande più frequenti: dove vedere Bologna-Fiorentina e chi potrebbe scendere in campo.

Il recupero della giornata 21 potrebbe rivelarsi molto avvincente, perché le due compagini puntano allo stesso obiettivo, ovvero la zona Europa.

Dove vedere Bologna-Fiorentina: sarà possibile vedere la partita tu Sky? La risposta è no!

Quinto in classifica con 39 punti, il Bologna arriva da due vittorie e un pareggio e sembra aver cancellato il “periodo no”. Gli emiliani di Thiago Motta vogliono continuare ad alimentare il sogno Europa. In settima posizione compare la Fiorentina, reduce da una nettissima vittoria contro il Frosinone, ma al termine di un rendimento altalenante. Pochissimi punti a separarli, ma motivazioni molto simili. Scopriamo dunque dove poter vedere Bologna-Fiorentina, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra qualche anno fa ma, si è in poco tempo ritagliata uno spazio di grande importanza all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può offrire l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con le partite di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile garantisce poi due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che permette di utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Sarà necessario semplicemente cliccare sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Passando a Sky, il ventaglio delle offerte si presenta completamente diverso. Il servizio garantisce la visione di tre sfide di Serie A per ogni giornata, dando però altre soluzioni, ovvero i match di calcio femminile e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli appuntamenti di stampo europeo, cioè quelli di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altri sport, rispettivamente NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la questione piattaforme, si passa alla risposta tanto attesa: Bologna-Fiorentina sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Mercoledì 14 Febbraio alle 19, teatro dell’incontro lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Ricordiamo quanto sia utile avere una VPN per la navigazione in rete.

Bologna-Fiorentina, probabili formazioni

Un altro appuntamento dopo i quarti di finale di Coppa Italia. Thiago Motta contro Vincenzo Italiano.

Di seguito le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Belotti.

Una delle due riuscirà a vincere sull’altra? Dateci un vostro parere. Non dimenticate di seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle news del mondo social e web.