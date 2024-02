F1: presentata la nuova Ferrari SF-24, le prime immagini in tutto il suo splendore!

Poche ore fa è stata presentata la nuova SF-24, la monoposto Ferrari per questa nuova stagione di F1. Scopriamo le immagini e i dettagli in questo articolo dedicato

La Ferrari ha svelato la sua nuova monoposto, la SF-24, in una presentazione intrisa di emozioni e anticipazioni. Con una livrea che risplende di classicità e innovazione, la SF-24 si distingue per la sua carrozzeria rosso Racing Red 2024, adornata da bande bianche e gialle che attraversano la vettura con eleganza. Un’inedita combinazione di colori che rivela un’evoluzione nelle forme, riportando il bianco dopo il successo dell’anno precedente e reintroducendo il giallo, storico secondo colore della Ferrari, sotto forma di strisce longitudinali.

Presentata a Fiorano di fronte a una selezionata platea di ospiti e in collegamento online con il mondo, la SF-24 ha attirato l’attenzione dei presenti, tra cui il presidente John Elkann, il CEO Benedetto Vigna, il vicepresidente Piero Ferrari e il team principal Fred Vasseur, oltre ai piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ecco lo spettacolare video con cui Ferrari ha presentato la nuova SF-24, la monoposto per la nuova stagione di F1:

F1: le parole dei protagonisti del mondo Ferrari sulla SF-24

Il team principal Fred Vasseur ha sottolineato l’importanza di ripartire da dove si erano fermati nella stagione precedente, quando la Ferrari si era costantemente piazzata nelle prime posizioni. Con un campionato più impegnativo che mai, Vasseur ha espresso la necessità di essere cinici ed efficaci nell’approfittare delle opportunità, puntando a portare a casa punti ad ogni gara e a migliorarsi costantemente sotto ogni aspetto.

Charles Leclerc ha manifestato il suo entusiasmo per la nuova vettura, apprezzando particolarmente i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Con l’obiettivo di essere sempre davanti e di regalare belle gare ai tifosi, Leclerc si prepara a tornare a dedicare loro delle vittorie, confidando nel potenziale della SF-24 per raggiungere risultati significativi in pista… in attesa di Lewis Hamilton!

