Winnie the Pooh: Sangue e miele 2, svelato il primo trailer

Il trailer del film horror Winnie the Pooh: Sangue e miele 2 svela nuovi dettagli relativi alla trama del sanguinoso sequel ispirato agli iconici personaggi

Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2 arriverà prossimamente nelle sale e il trailer anticipa qualche dettaglio sulla trama e sui sanguinosi eventi al suo centro. IGN ha infatti condiviso il video in cui Christopher Robin si ritrova alle prese con una lotta per la sopravvivenza.

Nel film in uscita, nelle profondità del bosco dei 100 acri, sta crescendo la rabbia distruttiva dopo che Pooh, Pimpi, Uffa e Tigro si ritrovano con la loro casa e le loro vite in pericolo a causa di Christopher Robin, che ha rivelato la loro esistenza. Il gruppo decide quindi di arrivare ad Ashdown, la città del giovane, lasciando una scia sanguinosa di morte e caos. Winnie e i suoi amici avranno la loro vendetta?

Winnie the Pooh: Sangue e miel 2, il trailer e il cast

Rhys Frake-Waterfield ha co-scritto e diretto il film horror mentre Matt Leslie ha contribuito a scrivere la sceneggiatura del progetto ispirato ai personaggi creati da A.A. Milne. Nel cast ci sono Scott Chambers, Ryan Oliva, Eddy MacKenzie, Lewis Santer, Marcus Massey e Simon Callow.

Il primo film ha raccontato di come l’orso Winnie The Pooh e il suo amico Piglet si siano ritrovati a fronteggiare una drastica riduzione di cibo mentre Christopher Robin cresceva. Col tempo i due animali del bosco sono diventanti sempre più affamati e feroci, finendo per divorare il loro amico Eeyore. In seguito, però, Christopher è tornato a far loro visita per presentare ai suoi vecchi amici la sua nuova famiglia, ma la cosa non ha fatto altro che renderli furiosi. È così che Winnie e Piglet, in preda all’odio nutrito nel corso di tutti questi anni, vengono presi da una sadica follia, che li porterà fino a una serie di omicidi. La pellicola non ha avuto una grande riuscita, ed anzi possiamo annoverarla tra i peggiori film dell’anno. Vedremo se il sequel saprà convincere di più.

