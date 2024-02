La nuova Bentley Bentayga si ispira a Jack White, l’eroe britannico

La casa automobilistica britannica ha annunciato la nuova Bentley Bentayga ispirata a Jack White, il supereroe britannico dei fumetti diventato famoso per le sue eroiche imprese nella seconda guerra mondiale

La Bentley Motors è un’azienda britannica molto fiera del nome che porta e che si è resa famosa al mondo tanto da arrivare perfino nei media dei videogiochi, portando alcuni dei suoi veicoli in Project Cars 3. L’azienda si è dimostrata più volte interessata alla cultura nerd, tant’è che stavolta ha deciso di rendere omaggi a un soldato dell’esercito britannico diventato un eroe nella prima guerra mondiale, ovvero Jack White, creando la nuova Bentley Bentayga. Questa è un’edizione limitata di una Private White V.C. ed è stata commissionata su misura da Bentley Manchester e Mulliner e venduta ad un appassionato locale.

Gli omaggi della nuova Bentley Bentayga a Jack White

Come abbiamo già accennato, l’edizione speciale di questa nuova Bentley Bentayga è ispirata a Jack White, un eroe di patria del Regno Unito nella prima guerra mondiale e diventato celebre in patria. Jack White avrebbe infatti compiuto una rocambolesca azione che ha permesso di allacciare una linea telefonica in rame. Proprio questo materiale in questione, il rame, l’hanno usato in quantità sproporzionate proprio per onorare il suo ricordo. L’interno di quest’auto, infatti, è tutto ricoperto in rame, tra i sedili e l’interno delle portiere.

Ci sono anche dei ricami su misura, tra cui l’emblema Victoria Cross, un emblema in segno di riconoscimento assegnato ai tempi al soldato britannico. I cuscini che hanno posizionato sul retro li hanno realizzati con un panno in cashmere Lancashire commissionato esclusivamente per questo modello. Infine il cruscotto comprende diverse rifiniture in rame e, come ciliegina sulla torta, un disegno di Cottenham House, la fabbrica Private White V.C. costruita nel 1853.

Onestamente ci sembra davvero un ottimo modo per onorare il ricordo di questo eroe di guerra. Voi cosa ne pensate? Restate con noi su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.