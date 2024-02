Nothing Phone (2a): presentazione ufficiale il 5 marzo

Nothing Phone (2a) verrà presentato ufficialmente il 5 marzo, tuttavia, rimane ancora incerto il discorso riguardante il design

L’attesa è quasi finita: il Nothing Phone (2a) sarà svelato il 5 marzo alle 12:30 durante l’evento Nothing: Fresh Eyes, trasmesso in diretta sul sito ufficiale del marchio. Finalmente conosceremo tutti i dettagli del nuovo smartphone, che ha fatto molto parlare di sé nelle ultime settimane, tra indiscrezioni, smentite e conferme.

Nothing Phone (2a): un design che crea confusione

Le caratteristiche estetiche del Nothing Phone (2a) sono state al centro di numerose speculazioni. Inizialmente, un’immagine circolata online a dicembre mostrava il telefono con due fotocamere posteriori disposte verticalmente, ma successivi leak ipotizzavano un layout orizzontale simile al Galaxy S10.

La pubblicazione di due foto “dal vivo” dello smartphone camuffato sembrava aver confermato la disposizione orizzontale delle fotocamere, smentendo la prima immagine. Tuttavia, a inizio febbraio, è riemersa l’immagine con il layout verticale, senza l’interfaccia Glyph.

“Fresh Eyes” e una possibile soluzione

Il motto dell’evento di presentazione, “See the world through fresh eyes“, potrebbe essere un indizio sul design finale. L’espressione “nuovi occhi” potrebbe riferirsi ad un layout orizzontale delle fotocamere, come sottolineato dal leaker Evan Blass.

Cosa aspettarsi dal Nothing Phone (2a)

Oltre al design, ci sono molte altre aspettative sul Nothing Phone (2a). Si vocifera di un processore MediaTek Dimensity 7200, un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz, una batteria da 4290 mAh e una ricarica rapida da 45W.

Conclusioni

Tanti dubbi e una sola certezza: il 5 marzo avremo finalmente la risposta definitiva. Il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 500 euro, posizionando il dispositivo nella fascia media del mercato. Non resta che attendere il 5 marzo per scoprire tutte le novità del Nothing Phone (2a).

