Realme 11 Pro 5G: ufficiale il lancio in Cina!

Realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, conferma la data di lancio ufficiale della serie realme 11 Pro 5G. Disponibile in due varianti – realme 11 Pro+ 5G e 11 Pro 5G – la nuova linea di smartphone sarà distribuita in Cina il 10 maggio.

Realme 11 Pro 5G: design

Creata da realme Design Studio in collaborazione con Matteo Menotto, la serie si presenta con un nuovo e sorprendente design, caratterizzato da un elegante retro in pelle di lychee e da un dettaglio in oro che circonda la fotocamera. Il tratto distintivo: l’elegante cucitura che attraversa tutta la lunghezza del dispositivo. Menotto afferma che l’ispirazione nasce da Milano, una città all’avanguardia e sempre al passo con le ultime tendenze, la stessa dove è cresciuto. Il designer ha voluto reinterpretare il suggestivo momento in cui le prime luci dell’alba avvolgono le architetture della città, creando una tonalità beige dorata, proprio come la variante di colore del nuovo telefono – Sunrise Beige. La serie sarà disponibile anche in Oasis Green e Astral Black, per un totale di tre varianti di colore dinamici.

Dettagli

Menotto e realme Design Studio hanno ricreato la maestria tipica dei prodotti di lusso in uno smartphone dalle linee sinuose e raffinate, con texture e stampe tipiche del mondo luxury. Oltre al retro in pelle di lychee, la nuova serie utilizza una tecnica di cucitura 3D tipica dell'alta moda e una texture 3D intrecciata, entrambe in grado di garantire una presa e un utilizzo dello smartphone di qualità superiore.