Quali segreti si celano dietro il Libro di Ra?

Il ricco e variegato mondo delle slot machine dispone di tantissimi titoli famosi al grande pubblico di appassionati, ma pochi hanno raggiunto lo status iconico di Book of Ra. Da quando ha fatto la sua comparsa per la prima volta nel lontano 2005, infatti, questa slot a tema egizio ha catturato l’immaginazione e l’attenzione di milioni di giocatori in tutto il mondo grazie anche all’interesse che ruota attorno al protagonista del gioco: il libro di Ra.

La sua funzione, ovvero quella di accompagnare i defunti fornendo loro protezione e aiuto durante il viaggio verso il mondo dei morti, la Duat, rievoca una tematica che tutt’oggi genera fascino, a maggior ragione se inclusa nel più ampio tema dell’Antico, misterioso, Egitto. Anche la slot, tuttavia, proprio come il libro vanta una storia che nel corso del tempo è riuscita a mantenere viva la curiosità delle persone, evolvendosi e offrendo un’esperienza di gioco sempre più appetibile e al passo con i tempi.

L’avventura della slot Book of Ra ha inizio il 7 marzo 2005: parliamo di quella che nel tempo sarebbe stata definita la slot Book Of Ra Classica, per distinguerla dalle successive evoluzioni. Questa prima versione presentava una grafica semplice e simboli meno elaborati, ma riuscì comunque a far parlare di sé fin da subito con l’innovativo bonus game con giri gratuiti e simboli extra che, uniti all’ambientazione egizia, hanno subito catturato l’attenzione dei giocatori.

Tre anni dopo, nell’aprile 2018, incoraggiata dal grande successo della prima versione e dalla necessità di renderla ancor più innovativa, Novomatic ha lanciato Book of Ra Deluxe, portando effettivamente l’esperienza di gioco a un livello superiore. Con un aumento delle linee di pagamento e miglioramenti grafici e sonori, questa versione ha rapidamente soppiantato la precedente, pur senza farla dimenticare, confermando il dominio di questo titolo nel mondo dei casinò online. Il tema avvincente del dio Ra e del suo viaggio nel mondo dei morti ha continuato a intrigare i giocatori di tutto il mondo.

Book of Ra deluxe non è stata l’ultima versione rilasciata dall’operatore austriaco che nei mesi e anni successivi ha portato sul mercato ulteriori aggiornamenti: prima Book Of Ra Deluxe 6, che ha aggiunto un rullo extra al gameplay, aumentando così le possibilità di vincita, poi Book Of Ra 10, che ha presentato un’esperienza di gioco completamente nuova con due riquadri interconnessi, 100 linee di pagamento e giri gratuiti con moltiplicatori fino a 20x.

Anni dopo è stata la volta di Book Of Ra Magic, che ha introdotto la possibilità di ottenere fino a nove simboli extra nel bonus game, e di Book Of Ra Mystic Fortune che ha aggiunto un sistema di jackpot progressivo. Altre varianti come la Book Of Ra Dice e la Book Of Ra Bingo hanno offerto nuove prospettive di gioco, combinando elementi di slot machine e bingo.

In conclusione potremmo dire che se la storia dell’Antico Egitto, dei misteri e dell’affascinante leggenda che si cela dietro il dio Ra e il suo viaggio nel mondo dei morti ha catturato e continua a catturare l’attenzione di moltissime persone in tutto il mondo, è altrettanto vero che Novomatic con la sua slot dedicata al libro di Ra ha colto questo interesse e portato il mistero di questa storia sui rulli per un divertimento senza fine.

