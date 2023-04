Nuove tecnologie e tendenze dei metodi di pagamento nell’iGaming

Sei curioso di conoscere quali sono le nuove tendenze dei pagamenti nell’iGaming? La tecnologia si evolve ogni anno. Scopri come in questa guida!

Sei curioso di conoscere quali sono le nuove tendenze dei pagamenti nell’iGaming? La tecnologia si evolve ogni anno. Nuovi metodi di pagamento vengono costantemente aggiunti per facilitare le operazioni degli utenti.

Il settore dell’iGaming si sta espandendo vorticosamente. Con un volume d’affari che ha raggiunto i 94 miliardi di dollari solo nel 2022 a livello globale.

Per via di questo alto volume di traffico non possono che aumentare anche i metodi di pagamento per prelievi istantanei. Ma anche la sicurezza e la velocità con cui vengono effettuare le transazioni.

In questo articolo, elencheremo le diverse tendenze dei metodi di pagamento. Inoltre delineeremo diversi mercati iGaming. Sempre in conformità al gioco d’azzardo responsabile.

Tecnologie di transazione istantanea

In base ai sondaggi condotti tra i giocatori, la velocità dei pagamenti è considerata uno dei fattori più cruciali nella scelta di un casinò online. I fornitori sono ben consapevoli di questo, ed è per questo che si sta diffondendo una tendenza ai pagamenti e alle transazioni istantanee.

Secondo le statistiche, i siti di gioco d’azzardo online senza licenza ADM tendono a offrire ai propri giocatori una gamma più ampia di metodi di pagamento per depositi e prelievi. Questo è sicuramente il motivo della crescente popolarità dei casinò online non AAMS che pagano subito tra i giocatori italiani.

Ci sono diversi vantaggi nell’utilizzare transazioni istantanee. Per esempio:

Accesso rapido alle vincite: Le vincite sono ricompense e la priorità dei giocatori d’azzardo o scommettitori online. Questi migliorano l’esperienza di gioco complessiva dei giocatori. Averle a disposizione fa si che gli utenti giochino di più e siano soddisfatti.

Tempi di attesa ridotti per i prelievi: Un tempo di attesa ridotto porta a una maggiore soddisfazione del cliente.

Maggiore fiducia e affidabilità nei casinò online: I siti di gioco d’azzardo online legittimi danno la priorità ai pagamenti veloci. Ciò compensa una maggiore fiducia nel marchio e affidabilità nei casinò online.

Ecco quali metodi di pagamento offrono delle transazioni istantanee. Sia per prelievi che per un’esperienza di pagamento veloce:

Skrill

Skrill è stato lanciato nel 2001. Viene utilizzato per inviare e ricevere fondi online e opera in 131 paesi, e 40 valute.

Neteller

Neteller può elaborare pagamenti dai principali fornitori di carte. Queste includono MasterCard, Visa e Maestro, tra gli altri. Ma alcuni processi di prelievo e deposito possono comportare commissioni elevate.

PayPal

Questa piattaforma di pagamento online esiste da decenni. Puoi usarlo per acquistare merce online, inviare e ricevere denaro. Allo stesso modo, puoi anche depositare fondi sul tuo conto PayPal.

Criptovalute

Le criptovalute sono molto benvenute come forme di pagamento nei casinò online per depositi rapidi.

Questi token possono consegnare fondi istantaneamente ai tuoi account rendendoti davvero felice. I migliori casinò online accettano criptovalute. Queste possono essere Bitcoin, Ethereum e Litecoin tra gli altri.

Tutte queste transazioni non comportano commissioni, con delle eccezioni:

Skrill: Non consente bonifici bancari verso conti bancari aziendali. Addebita una commissione del 2% sulle transazioni nazionali (trasferimento bancario)

Non consente bonifici bancari verso conti bancari aziendali. Addebita una commissione del 2% sulle transazioni nazionali (trasferimento bancario) Neteller: Alcuni processi di prelievo e deposito possono comportare commissioni elevate. Queste possono essere ridotte solo con un abbonamento VIP.

Alcuni processi di prelievo e deposito possono comportare commissioni elevate. Queste possono essere ridotte solo con un abbonamento VIP. Criptovalute: i casino potrebbero non addebitare commissioni. Ma la blockchain potrebbe far pagare commissioni.

Questi sistemi di pagamento hanno influenzato il modo in cui i giocatori si relazionano al gioco e alle transazioni finanziarie. Scopriamo come possono migliorare l’esperienza di gioco.

Le criptovalute e il loro impatto sull’iGaming

Una criptovaluta è una risorsa virtuale protetta dalla crittografia. Sfrutta la tecnologia blockchain per garantire decentralizzazione, trasparenza e immutabilità.

Le criptovalute sono immuni all’interferenza e alla manipolazione del governo. Infatti, generalmente nessuna autorità centrale emette criptovaluta. Inoltre molte piattaforme richiedono il KYC nel gioco d’azzardo per garantire la sicurezza.

Si possono acquistare o vendere criptovalute tramite scambi da portafogli. Al giorno d’oggi, ci sono casinò online che hanno adottato pagamenti in criptovalute. Qui, i giocatori possono giocare o scambiare risorse digitali.

Diamo un’occhiata ad alcuni dei vantaggi dell’utilizzo della criptovaluta nei giochi online:

Transazione istantanea: La criptovaluta elimina l’autorità della burocrazia e rimuove gli intermediari inefficienti dal processo. Permette i prelievi veloci. Inoltre, consentendo ai giocatori di godersi rapidamente i loro giochi preferiti. Rende il processo di scambio di unità crittografiche istantaneo ed efficiente.

Possibilità di giocare ovunque: L’uso della criptovaluta consente ai giocatori di giocare a livello internazionale. Questo senza problemi di sicurezza e tasso di cambio.

Privacy: Offre ai giocatori la possibilità di giocare senza confermare la propria identità.

Sicuro e protetto: La sicurezza è fondamentale quando si effettuano acquisti multipli nei giochi online. La tecnologia blockchain nei giochi online impedisce il commercio illegale di risorse digitali. Termina inoltre l’hacking e il furto di chiavi.

Più conveniente: L’uso delle criptovalute nei giochi online elimina le commissioni.

Ci sono anche dei rischi associati all’uso delle criptovalute. Per esempio:

Le criptovalute non sono supportate da un governo o da una banca centrale.

Non hai le stesse protezioni di un conto bancario. Le partecipazioni in “portafogli” online non sono assicurate dal governo.

Il valore di una criptovaluta può cambiare costantemente e drasticamente.

Ci sono anche altri vantaggi nell’uso delle criptovalute sia nel gioco online che per le varie transazioni finanziarie, ma queste sono quelle principali.

Intelligenza artificiale e sistemi di pagamento

L’intelligenza artificiale è una tendenza promettente nei pagamenti. Questa tecnologia viene utilizzata nel settore dei giochi per affrontare l’analisi delle frodi.

Ma anche il rischio di pagamento dei clienti, la privacy dei dati, i pagamenti istantanei e altro.

I fornitori di iGaming sono in grado di comprendere i problemi degli utenti. Vedono il modo in cui i giocatori online interagiscono in ambienti diversi. Sono anche in grado di tracciare il comportamento di gioco degli utenti.

Così possono realizzare più entrate per gli operatori di gioco. Ma anche migliorare l’ esperienza del cliente. Ma come con qualsiasi tecnologia emergente, ci sono sfide associate all’uso di AI.

Alcune delle principali sfide e preoccupazioni etiche includono:

Privacy e sicurezza dei dati: L’uso dell’intelligenza artificiale nella finanza richiede grandi quantità di dati. Questo serve per addestrare e migliorare gli algoritmi. Tuttavia, questi dati devono essere raccolti e usati in modo da rispettare la privacy.

Pregiudizio ed equità nel processo decisionale: Gli algoritmi AI sono validi solo quanto i dati su cui sono addestrati. Se i dati sono distorti, lo saranno anche gli algoritmi. Ciò può portare a decisioni scorrette.

Trasparenza: A volte le AI possono essere complesse e difficili da comprendere. Ciò rende difficile alle autorità di regolamentazione capire le decisioni prese. Questo rende ancora più importante garantire con equità e trasparenza il processo decisionale.

Conclusioni

I pagamenti di gioco elettronici e la valuta digitale sono qui per restare nei Mercati europei. Ci saranno più innovazioni e progressi in questo settore in futuro.

Questo per via della continua evoluzione dei servizi finanziari nell’iGaming. Anche l’implementazione di tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale (AI) hanno contribuito.