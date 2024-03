Bologna-Inter: dove vedere la partita?

Il fine settimana è ancora pronto a regalare emozioni: scopriamo dove vedere Bologna-Inter, gara di altissimo livello

I diritti tv sono una concreta realtà all’interno del mondo del calcio. La Serie A, ad esempio, si trova ad essere suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima ne vanti la piena esclusività. Ciò diventa così un vero e proprio vantaggio per le società calcistiche, che approfittanno di sponsor e introiti, ma si dimostra un autentico aspetto negativo per tifosi e utenti, costretti a loro volta a ricercare tutte le informazioni utili. In quest’ottica l’articolo ha un obiettivo ben preciso: spiegare dove vedere Bologna-Inter e scoprire chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 28 regalerà così una sorta di “big match”, inaspettato a inizio stagione. Gli emiliani non hanno paura della prima della classe.

Dove vedere Bologna-Inter: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In quarta posizione con 51 punti, il Bologna arriva da una serie di vittorie impressionante. Gli emiliani vivono a tutti gli effetti un periodo di forma senza eguali e il sogno Europa sta diventando un obiettivo concreto. A quota 72 c’è l’Inter, prima della classe che non sa assolutamente perdere e ha evidenziato un nettissimo distacco, dimostrando la grandissima qualità del club, dal punto di vista tecnico e mentale. Una gara davvero interessante, andiamo così a scoprire dove poter vedere Bologna-Inter, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, è stata in grado di ritagliarsi un importante spazio nel mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN riesce a garantire l’intera programmazione della Serie A. Il servizio offre le partite di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile evidenzia, tra l’altro, due possibilità di scelta: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, il quale dà modo di usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. In questo caso sarà necessario compiere poche azioni, cliccando sul link diretto che rimanda al sito.

Per la questione Sky, la carta delle offerte presenta un ventaglio molto ampio. Partendo dalla Serie A, sono tre le gare per ogni giornata, mentre il campionato femminile può vantare l’intera calendarizzazione A questo si aggiungono le sfide dei club esteri e tutti gli appuntamenti di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio comprende tante altri sport, potendo menzionare Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, occorrerà così cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio questa parentesi, si giunge alla risposta tanto attesa: Bologna-Inter sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 9 Marzo alle ore 18:00, teatro dell’incontro lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Si ricorda l’importanza di essere provvisti di una VPN per non incorrere in spiacevoli inconvenienti.

Bologna-Inter, probabili formazioni

I ragazzi di Thiago Motta sono pronti a battagliare contro gli uomini di Simone Inzaghi.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

Chi delle due riuscirà a vincere la sfida? Condividete il vostro pronostico. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessun aggiornamento relativo al mondo social e web.