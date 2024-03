Prime Video: annunciate novità su pubblicità e costi di abbonamento

Cambiamenti in arrivo per gli abbonamenti di Prime Video in Italia: Amazon introduce novità in merito alla pubblicità e aumenta i costi dell’abbonamento

Amazon Prime ha annunciato importanti cambiamenti per i piani di abbonamento di Prime Video in Italia, che entreranno in vigore dal 9 aprile 2024. Questi cambiamenti riguardano principalmente l’introduzione della pubblicità e un aumento del costo dell’abbonamento. A partire dalla data indicata, i film e le serie TV di Prime Video includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Questa mossa è stata motivata dalla necessità di aumentare le entrate della piattaforma, su cui Amazon punta per consolidare la sua presenza nel mercato dello streaming. Tuttavia, per coloro che preferiscono guardare i contenuti senza interruzioni pubblicitarie, Amazon offre la possibilità di pagare un supplemento di 1,99 euro al mese. Questo significa che l’abbonamento annuale a Prime, che attualmente costa 49,90 euro, potrebbe aumentare di oltre 20 euro all’anno.

Prime Video, come reagiranno gli utenti alle novità?

La decisione di introdurre la pubblicità non è nuova nel panorama delle piattaforme di streaming. Anche in altri paesi, come gli Stati Uniti, Prime Video ha già introdotto la pubblicità. Inoltre, anche Netflix ha inserito la pubblicità nei suoi contenuti da tempo. Amazon ha assicurato che il numero di annunci sarà significativamente inferiore rispetto alla televisione lineare. L’azienda ha dichiarato:

Questa novità ci permetterà di continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo.

I cambiamenti annunciati da Amazon per Prime Video rappresentano un importante passo avanti nella strategia dell’azienda per competere nel mercato dello streaming. Sebbene l’introduzione della pubblicità possa non essere gradita a tutti gli utenti, l’opzione di pagare un supplemento per evitarla offre una certa flessibilità. Resta da vedere come questi cambiamenti influenzeranno la base di utenti di Prime Video. Sarà interessante vedere come reagiranno gli utenti italiani di Prime Video ai cambiamenti annunciati.

