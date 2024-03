Ruote di Suv bucate a Milano, ennesimo attacco ambientalista

Il mondo delle auto è in continuo sviluppo e tutte le grandi aziende stanno lavorando per produrre esclusivamente veicoli a motore elettrico. Una cosa che non è ancora chiara a una banda di ambientalisti di Milano, che ha bucato le ruote dei Suv degli autisti della città

Nonostante il costante impegno da parte delle aziende di sostenere l’ambiente e di creare dei veicoli che non siano dannosi per l’inquinamento dell’aria, molte bande non si informano e attaccano anche i possessori dei veicoli. Qualche giorno fa abbiamo parlato di un attacco terroristico di un gruppo di anarchici alla Tesla, avvenuto a uno stabilimento dell’azienda di Elon Musk in Germania. Questa volta, però, fortunatamente (anche se rimane comunque un attacco di per sé), l’attacco è stato più calmo e pacifico, seppur comunque le vittime di questo attacco siano state ben 60. Un gruppo di ambientalisti del movimento chiamato Tyres Extinguishers ha infatti bucato le ruote di 60 SUV, per sostenere l’ecologia.

Ruote di Suv di Milano bucate per una protesta ambientalista e pacifica

Al contrario dei nostri amici germanici, come dicevamo, questa volta l’attacco è stato molto più calmo e pacifico. Questo infatti sarebbe sempre un attacco per sostenere l’ecologia del pianeta, ma il gruppo è stato molto più amichevole. Hanno bucato le ruote dei SUV e poi lasciato dei messaggi cordiali e cortesi, spiegando che i SUV consumano molto di più rispetto ai veicoli di dimensioni più piccole. Non solo, chi guida i SUV ha anche una guida molto più spericolata e in molti casi i veicoli coinvolti negli incidenti stradali sono proprio questi. Niente di personale, a detta dell’organizzazione, ma hanno ugualmente bucato le ruote per evitare che l’aria si inquinasse ancora di più e che facessero incidenti.

Una mossa molto più pacifica, ma che comunque causa dei disagi e dei problemi non da poco agli autisti che hanno bisogno di guidare. Non è un danno irreparabile, ma sicuramente è un grande fastidio. Se siete di Milano e avete un SUV, tenete sempre d’occhio il vostro veicolo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.