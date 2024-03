Crypto indici nel trading: i CTIs di Trakx

Che cosa sono i crypto indici nel trading online e come funzionano? Scopriamolo insieme, in questo articolo dedicato

Dopo la recente approvazione dei primi Bitcoin ETFs e con l’avvicinarsi dell’ Halving di Bitcoin ad Aprile, sembra che stiamo effettivamente entrando in una nuova fase di bull run, nel quale i prezzi delle criptovalute tendono a salire. In questo contesto, sempre più investitori hanno la necessità di diversificare i propri investimenti e l’esposizione dei propri trades ed è proprio per questo che sono nati i crypto indici.

Ma cosa sono i crypto indici? Sono panieri di criptovalute che tramite un singolo investimento ti permettono di ottenere un’esposizione su più criptovalute, rendendo il tuo portafoglio potenzialmente più diversificato e bilanciato. Inoltre, esistono diversi tipi di indici adatti a diversi tipi di investitori: Puoi fare trading con uno o più crypto indici scegliendo tra quelli più affini alla tua strategia di investimento.

Perché i crypto indici sono innovativi anche per gli investitori istituzionali? Perché, sebbene l’adozione istituzionale sia in crescita, gli investimenti in criptovalute non sono ancora facilmente accessibili e gestibili da investitori tradizionali, soliti investire in ETFs. Infatti, sebbene siano stati approvati i primi ETFs su Bitcoin, tramite strumenti tradizionali non sarebbe possibile ottenere una diversificazione del proprio portafoglio crypto in modo efficiente. In questo contesto, possiamo sicuramente affermare che, dal 2017, Trakx si sta progressivamente affermando come piattaforma leader di crypto indici. I loro prodotti sono chiamati Crypto Tradable Indices (CTIs), e comprendono più di 20 crypto indici, raggruppati in 4 categorie: Thematic, Smart Investing, Risk Profiled, e Staked. Ma, ora, vediamo meglio come funziona esattamente un crypto indice!

Come funzionano i crypto indici?

Sebbene investire in una singola criptovaluta potrebbe essere per alcuni versi più profittevole, il rischio sarebbe altrettanto maggiore. Di conseguenza, sempre maggior investitori si stanno indirizzando verso i crypto indici. Essi aggregano il valore di una serie di criptovalute selezionate in base a criteri specifici, come la capitalizzazione di mercato, il volume di scambi o altri parametri rilevanti. Questo consente di avere un’esposizione più ampia e diversificata sul mercato delle criptovalute, riducendo il rischio associato all’investimento in singoli asset. Al momento, la piattaforma che offre il maggior numero di crypto indici è Trakx, azienda Fintech Francese nata nel 2017, che ha un particolare focus sul rispetto delle normative, sulla sicurezza, e sull’avanguardia tecnologica e finanziaria dei propri prodotti.

Metodologie di ponderazione dei crypto indici

La ponderazione dei componenti è un aspetto cruciale nella costruzione di un crypto indice, poiché determina il peso relativo di ciascuna criptovaluta nell’indice complessivo. Le diverse metodologie di ponderazione possono influenzare significativamente le prestazioni e la composizione dell’indice. Di seguito sono riportate le principali metodologie di ponderazione utilizzate:

Ponderazione per capitalizzazione di mercato: Questa metodologia assegna un peso proporzionale alla capitalizzazione di mercato di ciascuna criptovaluta. Le criptovalute con una capitalizzazione di mercato maggiore avranno un peso più significativo nell’indice. Questo approccio riflette la dimensione relativa delle criptovalute nel mercato e tende a favorire le criptovalute più stabili e consolidate. Questo approccio viene utilizzato per esempio nel Top 10 Crypto Index.

Ponderazione paritaria: Al contrario della ponderazione per capitalizzazione di mercato, questa metodologia assegna lo stesso peso a ciascuna criptovaluta inclusa nell’indice. L’obiettivo è garantire una distribuzione uniforme del peso tra tutte le criptovalute che lo compongono, indipendentemente dalla loro dimensione o capitalizzazione di mercato. Questo approccio può essere utile per esempio se hai intenzione di investire soltanto in Bitcoin ed Ethereum. In questo caso, l’indice più adatto a te sarebbe il Bitcoin Ether 50/50.

Ponderazione per volume di scambi: Alcuni crypto indici utilizzano il volume di scambi come criterio principale per la ponderazione. Le criptovalute con un volume di scambi più elevato ricevono un peso maggiore nell’indice. Questo approccio favorisce le criptovalute più liquide e negoziabili, consentendo agli investitori di accedere a mercati più stabili e meno soggetti a manipolazioni.

Ponderazione per prestazioni passate: Alcuni indici possono adottare un approccio basato sulle prestazioni passate, assegnando un peso maggiore alle criptovalute che hanno registrato le migliori performance nel periodo precedente, o anche il contrario, per gli indici più rischiosi. Questo approccio può essere utilizzato per sfruttare le tendenze di mercato e le criptovalute in forte crescita, ma può anche aumentare il rischio di incorrere in fenomeni di “momentum”.

Ponderazione basata su regole: Questa metodologia utilizza regole predefinite per determinare la ponderazione dei componenti dell’indice. Ad esempio, un indice potrebbe bilanciare automaticamente la sua composizione in base a determinate condizioni di mercato o a indicatori e parametri specifici.

La metodologia di ponderazione può avere un impatto significativo sulle prestazioni e sulla composizione di un crypto indice. Gli investitori devono valutare attentamente le diverse metodologie e considerare i propri obiettivi di investimento prima di selezionare un indice adatto alle proprie esigenze.

Strategie di trading per i crypto indici

Per investire in fondi indicizzati crypto, possono essere utilizzati diversi approcci di trading in base agli obiettivi degli investitori, al loro orizzonte temporale e al livello di rischio che sono disposti ad assumere. Vediamo di seguito alcune strategie di trading che sono particolarmente pertinenti nell’ambito dei crypto indici:

Strategia di Buy and Hold: Questa strategia implica l’acquisto di un indice e il suo mantenimento a lungo termine, indipendentemente dalle fluttuazioni di breve termine del mercato. È particolarmente adatta agli investitori che credono nel potenziale a lungo termine delle criptovalute e preferiscono evitare il trading attivo.

Strategia di DCA (Dollar-Cost Averaging): Questa strategia prevede l’acquisto regolare di una determinata quantità di un crypto indice a intervalli prestabiliti, indipendentemente dal prezzo di mercato. Il DCA consente agli investitori di ridurre l’impatto delle fluttuazioni di prezzo a breve termine e di stabilizzare i rendimenti nel tempo.

Strategia di Swing Trading: Lo swing trading presuppone di utilizzare l’analisi tecnica per individuare pattern di prezzo a medio o breve termine e sfruttare le oscillazioni del mercato per generare profitti.

Strategia di Day Trading: Il day trading coinvolge l’apertura e la chiusura di posizioni di trading all’interno della stessa giornata di negoziazione. Gli investitori che adottano questa strategia cercano di sfruttare le piccole fluttuazioni di prezzo dei crypto indici nel breve termine per ottenere profitti rapidi.

Strategia di Trend Following: Questa strategia si basa sull’identificazione e il monitoraggio dei trend di lungo termine del mercato. Si segue il trend di mercato e si acquista o vende in base alla direzione del trend predominante.

Strategia di Arbitraggio: L’arbitraggio coinvolge lo sfruttamento delle discrepanze di prezzo tra differenti gruppi di crypto indici per generare profitti. Gli investitori possono utilizzare questa strategia per trarre vantaggio dalle differenze di prezzo tra gruppi di criptovalute.

La scelta della strategia di trading dipende dalle preferenze e dall’appetito per il rischio degli investitori, nonché dalla loro comprensione del mercato delle criptovalute e delle sue dinamiche. È importante valutare attentamente ciascuna strategia e adattarla in base alle proprie esigenze e obiettivi di investimento.

Gestione del rischio negli investimenti in crypto indici

L’investimento in crypto indici può offrire opportunità significative di profitto, ma è anche associato a rischi specifici dovuti alla volatilità intrinseca del mercato delle criptovalute e alla complessità dei fattori che ne influenzano il valore. Per mitigare questi rischi e proteggere il proprio capitale, è essenziale adottare una solida strategia di gestione del rischio. Esamineremo le principali considerazioni e tecniche di gestione del rischio per gli investitori che operano nel mercato dei crypto indici:

Diversificazione del Portafoglio: La diversificazione è una delle regole fondamentali della gestione del rischio. Investire in una gamma diversificata di crypto indici può ridurre l’esposizione a rischi specifici associati a singoli indici o criptovalute. La diversificazione può aiutare a bilanciare il portafoglio e mitigare le perdite in caso di underperformance di un determinato indice.

Dimensionamento della Posizione: Determinare la dimensione appropriata di ciascuna posizione e è cruciale per gestire il rischio. Dovresti evitare di concentrare una percentuale eccessiva del capitale in un singolo indice e dovresti considerare la tua tolleranza al rischio e gli obiettivi di investimento quando stabilisci le dimensioni delle posizioni.

Utilizzo dell’Analisi Tecnica e Fondamentale: L’analisi tecnica e fondamentale può fornire preziose informazioni sulle tendenze di mercato, i livelli di supporto e resistenza, nonché sugli eventi fondamentali che possono influenzare il valore dei crypto indici. Utilizza queste analisi per prendere decisioni più informate, contribuendo a ridurre il rischio di investimento.

Impostazione di Stop Loss: Impostare ordini di stop loss può aiutare gli investitori a limitare le perdite in caso di movimenti avversi del mercato. Definire un livello di stop loss per ciascuna posizione in un crypto indice ti consente di proteggere il capitale da perdite eccessive.

Educazione e Consapevolezza: Infine, essere ben informati e consapevoli dei rischi associati agli investimenti in crypto indici è essenziale per una gestione efficace del rischio. Cerca di educarti continuamente sul mercato delle criptovalute, comprendi i fattori che influenzano il valore dei crypto indici e rimani aggiornato sulle ultime notizie e sviluppi del settore.

Adottare una combinazione di strategie di gestione del rischio può contribuire a proteggere il capitale degli investitori e a garantire una gestione prudente degli investimenti nel lungo periodo.

Il tuolo di Trakx nell’ecosistema dei crypto indici

Trakx sta giocando un ruolo progressivamente più significativo in questo contesto. La piattaforma ha introdotto una serie di innovativi Crypto Tradable Indices (CTIs) che hanno aperto nuove opportunità agli investitori interessati ad investire in criptovalute attraverso indici diversificati e liquidi. Consentendo agli investitori di negoziare indici crypto come singoli asset, ha reso più accessibili e convenienti gli investimenti in criptovalute, soprattutto per coloro che desiderano diversificare il proprio portafoglio senza dover gestire attivamente una serie di criptovalute individualmente su molteplici blockchain e crypto wallets diversi tra loro.

Inoltre, la loro piattaforma sta avendo un ruolo chiave nell’educare e sensibilizzare gli investitori sulle opportunità e i rischi associati agli investimenti in crypto indici. Attraverso le sue risorse informative, fornisce agli investitori gli strumenti e le conoscenze necessarie per prendere decisioni di investimento informate e consapevoli. In conclusione, il contributo di Trakx all’ecosistema crypto è significativo, e la sua presenza continua a influenzare positivamente il modo in cui gli investitori accedono e partecipano al mercato delle criptovalute. Con un focus costante sull’innovazione dei Crypto Tradable Indices, sulla trasparenza, e sull’educazione degli investitori, Trakx è ormai la piattaforma leader del crypto index trading.