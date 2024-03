In questa guida vi daremo trucchi e consigli su come aumentare l’affinità del vostro party in Final Fantasy VII Rebirth

Poter contare su compagni affiatati è fondamentale per sopravvivere alle sfide di Final Fantasy VII Rebirth, ora vi spiegheremo come aumentare l’affinità del party per sbloccare contenuti segreti e chicche lasciate dagli sviluppatori. Ricordate che in ogni momento della vostra avventura potrete controllare il livello del vostro legame con un personaggio premendo L1 nelle sue vicinanze. comparirà, infatti, un indicatore in sovraimpressione il quale vi mostrerà i vostri progressi con quel particolare compagno. Ora gambe in spalla e scopriamo come sfruttare al meglio i rapporti tra Cloud e i suoi sodali.

Amicizia nel periglio | Final Fantasy VII Rebirth: come aumentare l’affinità del party

Square Enix ha reso disponibile una considerevole mole di incarchi secondari sparsi per il mondo di gioco. Ognuno di questi tende a presupporre che uno dei vostri alleati vi accompagni in battaglia e vi aiuti durante la missione. Procedere con le side quest è indubbiamente il miglior modo di massimizzare il vostro legame con colui o colei che le affronterà insieme a voi. Inoltre, esse nascondono validi tesori, cenni di lore e ricompense in denaro; conviene, dunque, non lasciarsene sfuggire nemmeno una.

Scambiare due chiacchiere | Final Fantasy VII Rebirth: come aumentare l’affinità del party

Come si potrebbe mai conoscere a fondo qualcuno senza parlargli? Ciò sarebbe impossibile ed è così anche nel mondo di Final Fantasy. Se volete raggiungere piena comprensione di chi vi circonda è il momento di sciogliere la lingua e di scambiare qualche parola con lui.

Attenzione però, quando compariranno i prompt di dialogo badate a scegliere l’opzione corretta. Non sia mai che una frase fuori posto possa compromettere i vostri sforzi. Senza voler fare spoiler, vi consigliamo di essere affabili ma ironici, così da cadere difficilmente nei tranelli preparati dallo sviluppatore nipponico e trovare sempre la scelta giusta.

Combinare le proprie forze | Final Fantasy VII Rebirth: come aumentare l’affinità del party

Square Enix ha reso disponibili alcuni poderosi attacchi combinati che, oltre a danneggiare pesantemente i nemici colpiti, aumentano l’affiatamento di coloro che li compiono. Ogni personaggio ne possiede due e sono fondamentali per aumentare l’affinità del party. Ricordate tuttavia, che hanno anche un solo utilizzo a questo scopo e subito dopo perderanno il loro duplice utilizzo, rimanendo attacchi semplici per quanto risolutivi.

Decisioni fatidiche | Final Fantasy VII Rebirth: come aumentare l’affinità del party

Durante l’arco narrativo di questo nuovo Final Fantasy, saremo più volte posti dinanzi a decisioni fondamentali che cambieranno profondamente gli esiti della trama. In questi casi è importante scegliere chi aiutare poiché ciò ha ricadute colossali sull’affinità del party. Scegliete quindi i vostri personaggi preferiti e cercate di essere al loro fianco per la maggior parte dell’avventura, solo così potrete stringere con loro un’amicizia leggendaria e sbloccare nuovi eventi di trama.

Altri consigli

