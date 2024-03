HONOR: tutte le offerte per la Festa del Papà

La guida di HONOR al regalo perfetto, ricca di idee e imperdibili offerte, aiuterà tutti i figli ad affrontare al meglio la festa del papà

Il 19 marzo è l’occasione giusta per dimostrare tutto l’affetto e la gratitudine al proprio papà e, per chi è in cerca di idee per sorprenderlo con un regalo, HONOR ha ideato una pratica guida ricca di spunti e proposte in grado di far fronte a tutte le esigenze e le necessità. Le proposte di HONOR comprendono le ultime novità del brand: Magic V2, Magic 6 Pro, Magic 6 lite, Honor 90 e il pratico Pad9, di cui alcune soggette a imperdibili offerte.

Inoltre, tutti gli utenti che si iscriveranno alla newsletter nel mese di marzo, avranno l’opportunità di acquistare un prodotto (che sarà indicato il giorno stesso della promo) a soli 0,10 euro. Iscrivendosi alla newsletter sarà possibile ottenere i coupon che permetteranno di accedere a degli sconti (la promozione non comprende i modelli Magic 6 Lite, Magic V2 and Magic6 Pro):

Con una spesa di 200€ si avranno 20€ di sconto

si avranno 20€ di sconto Con una spesa di 300€ si avranno 30€ di sconto

si avranno 30€ di sconto Con una spesa di 400€ si avranno 40€ di sconto

HONOR e le offerte per la Festa del Papà: Magic V2

Dedicato a tutti i papà che sono soliti lavorare in viaggio, HONOR ha ideato il modello Magic V2. Il nuovo smartphone del brand sarà in grado di conquistare il papà sempre al lavoro che si districa tra le varie schermate.

La funzionalità Dual Tasking Efficiency trasforma il multitasking in un’attività veloce e facile da gestire, consentendo di destreggiarsi contemporaneamente tra lavoro e tempo libero. Questo foldable inward si presenta come il più sottile al mondo e la sua cerniera in lega di titanio è in grado di superare le 400.000 pieghe dimostrandosi così un device resistente che non rinuncia però all’eleganza del design.

HONOR MAGIC V2 è disponibile al prezzo di 1.999,90€

HONOR Magic 6 Pro: per il papà sempre al telefono

Per il papà che passa la giornata al telefono usandolo sia per il lavoro che per il tempo libero, facendo chiamate, mandando mail e controllando i social, HONOR propone uno smartphone in grado di affrontare un’intera giornata di attività. Il Magic 6 pro, grazie alla sua batteria super resistente sarà così in grado di supportare anche il papà che dimentica sempre di ricaricare lo smartphone.

Infatti, il nuovo arrivato di casa HONOR vanta la nuovissima batteria di seconda generazione al silicio-carbonio con HONOR E1, un chipset di gestione che ne migliora l’efficienza energetica. La batteria dimostra prestazioni davvero eccezionali e grazie alla HONOR Wired SuperCharge da 80W e alla HONOR Wireless SuperCharge da 66W, il papà potrà caricare il suo Magic 6 Pro al 100% in soli 40 minuti.

HONOR Magic 6 pro è disponibile al prezzo di 1.299,90€

HONOR Magic 6 Lite

Per tutti i papà che sono soliti lasciare il telefono al proprio bimbo che si diverte a giocare online o a guardare video divertenti, HONOR ha ideato il nuovo e resistente Magic 6 Lite. Infatti, sarà in grade di far fronte a tutte le potenziali cadute che il bambino gli causerà grazie alla sua tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, che conferisce allo smartphone una resistenza alle cadute e una durabilità di livello superiore.

Certificato cinque stelle da SGS per resistenza complessiva alle cadute, il display HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, grazie anche all’uso di materiali di nuova generazione, utilizza una tecnologia di ammortizzazione avanzata, che aumenta la capacità di assorbire gli urti fino a 1,2 volte, garantendo la massima robustezza anche in caso di cadute da un’altezza di 1,5 metri e indipendentemente dal punto di impatto.

HONOR Magic 6 Lite è disponibile al prezzo scontato di 299,90€ fino al 31/03

HONOR 90: per il papà alla ricerca dello scatto perfetto

Per tutti i papà amanti della fotografia, sempre alla ricerca dello scatto migliore, HONOR propone il modello HONOR 90. Infatti, grazie alla sua fotocamera potente e versatile, è perfetto per chi vuole scattare delle ottime foto di qualità.

Il nuovo sistema a tre fotocamere è composto da una camera principale da 200 MP con un sensore da 1/1,4 pollici, una fotocamera ultragrandangolare e macro da 12 MP con un campo visivo di 112° e una fotocamera di profondità da 2 MP che aiuta a misurare più accuratamente la distanza. Regalando l’HONOR 90 al proprio papà ci si assicureranno foto perfette in grado di racchiudere i momenti speciali vissuti insieme.

HONOR 90 8+256GB e 12+512GB saranno disponibili al prezzo scontato di 399,90€ fino al 31/03

HONOR e le offerte per la Festa del Papà: HONOR Pad 9

Per il papà che trascorre la giornata districandosi tra smartphone, tablet e pc, il nuovissimo HONOR Pad 9 è il regalo giusto. Dotato di un display HONOR FullView da 12,1 pollici e un sistema audio a otto altoparlanti è l’ideale da usare sia per il lavoro che per il tempo libero.

Inoltre, l’HONOR Pad 9 incorpora funzionalità di comfort visivo all’avanguardia come il Dynamic Dimming, che simula l’attività dei muscoli ciliari e riduce l’affaticamento degli occhi. D’ora in poi, che si tratti di guardare una partita o un documento di lavoro, non ne potrà più fare a meno!

HONOR Pad 9 è disponibile al prezzo di 349,90€

Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questi piccoli gioiellini targati Honor. Cosa ne pensate di queste offerte? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!